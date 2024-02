"Putin mató a mi marido", aseguró la viuda del opositor ruso Alexey Navalny Lunes, 19 de febrero de 2024

"Continuaré el trabajo de Alexey. Continuaré por nuestro país, con ustedes. Les pido a todos que estén a mi lado", dijo desde Bruselas Yulia Navalnaya, que denunció que a su marido "no lo pudieron quebrar, por eso Putin lo mató".

Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso Alexey Navalny, quien falleció el viernes pasado en una prisión del Ártico, acusó desde Bruselas al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de "matar" a su marido y anticipó que continuará la lucha del activista, antes de mantener una reunión con cancilleres de la Unión Europea (UE).



"Hace tres días, Vladimir Putin mató a mi marido, Alexey Navalny. Putin mató al padre de mis hijos", afirmó Yulia Navalnaya en un video publicado hoy en redes sociales.



Navalnaya, que no había visto a su esposo en dos años, ya había acusado el domingo al mandatario ruso de ser "personalmente responsable" de la muerte de su marido y pidió a la comunidad internacional a unirse para derrocar el "régimen aterrador".



"A mi marido no lo pudieron quebrar, por eso Putin lo mató", afirmó la viuda, informó la agencia de noticias AFP.



"Continuaré el trabajo de Alexey. Continuaré por nuestro país, con ustedes. Les pido a todos que estén a mi lado", declaró.



Desde hace tres días, sus familiares, que también acusan al Kremlin de haber asesinado a Navalny y de querer ocultar las huellas de sus acciones, intentan sin éxito poder ver sus restos.



"El gran responsable es el propio Putin", afirmó el jefe de la diplomacia europAa