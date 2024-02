CORRIENTES CAPITAL

Israel ratificó que atacará una ciudad de Gaza llena de desplazados Lunes, 12 de febrero de 2024

La comunidad internacional alertó sobre la "catástrofe humanitaria" que supondría un asalto a Rafah, el único lugar de Gaza que todavía no fue invadido. Benjamin Netanyahu ratificó que el ejército israelí ingresará para combatir con Hamas.

Bombardeos israelíes mataron a 25 palestinos en Rafah, luego de que Israel desoyera advertencias de Estados Unidos, la ONU y la Unión Europea (UE) y ratificara planes de atacar por tierra esta ciudad del extremo sur de la Franja de Gaza desbordada por un millón de desplazados tras cuatro meses de hostilidades con el grupo islamista Hamas.



Hamas advirtió que una operación militar terrestre en Rafah, que se ubica en la frontera con Egipto y es puerta de entrada de la ayuda humanitaria a la región costera, podría poner fin a negociaciones internacionales en curso que buscan un alto el fuego en Gaza a cambio de la liberación de los rehenes que el grupo islamista mantiene en la región.



Israel lanzó su ofensiva luego de que milicianos de Hamas infiltrados en su territorio desde Gaza mataran a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a otras 240, incluyendo una veintena de argentinos, en un ataque sin precedentes que según el grupo fue una represalia por décadas de ocupación militar israelí de Palestina.



Más de 28.000 palestinos murieron desde entonces en bombardeos israelíes en Gaza, y el 85% de los 2,3 millones de habitantes del enclave tuvieron que abandonar sus casas. La mayoría de ellos, más de un millón de hombres, mujeres y niños, halló un último refugio en Rafah en instalaciones de la ONU y dice no tener ya adónde ir.



La comunidad internacional alertó sobre la "catástrofe humanitaria" que supondría un asalto a esta ciudad, la única de Gaza que aún no ha sido invadida por el Ejército israelí, y hasta Estados Unidos manifestó su oposición pese a ser el principal aliado de Israel y a haber dado apoyo diplomático y militar en general a la ofensiva contra Hamas.



"El pueblo de Gaza no puede desaparecer en el aire", afirmó, por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock.