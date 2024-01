Luisana Lopilato y Michael Bublé presentaron a su "quinto bebé"

Lunes, 22 de enero de 2024

El cantante y la actriz anunciaron la feliz noticia causando la sorpresa y confusión de sus seguidores.

Luisana Lopilato y Michael Bublé sorprendieron a todos con una noticia que dio que hablar en las redes sociales. Y es que la pareja anunció la llegada de su "quinto bebé" y les pidieron a sus seguidores que "vayan a darle amor".



Mientras muchos fanáticos creyeron que la protagonista de "Casados con Hijos" esperaba otro hijo con el músico (ya tienen a a Noah, Elías, Vida y Cielo), la realidad es que se trató del lanzamiento de su primer producto en conjunto: el whisky Fraser and Thompson, que ya salió a la venta a través de una tienda online.



"Para los que no sabían, con Mike empezamos este proyecto hace un tiempo y lo llamamos Fraser and Thompson. Es nuestro quinto bebé", destacó la actriz, quien explicó que "el nombre nació en la bifurcación de dos ríos: Fraser y Thompson. Es un nombre muy importante para la historia de Mike".



Según la web de la bebida, "F&T es una mezcla de whisky canadiense y bourbon de Kentucky: el primer whisky norteamericano, creado por el cantante Michael Bublé y el maestro destilador y licuador Paul Cirka". Su precio es de 38,99 dólares y, si bien las botellas todavía no llagaron a la Argentina, la pareja trabaja para que eso suceda pronto.



