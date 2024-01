El Reino Unido desmintió a Milei y negó el tema de la soberanía de las Malvinas Lunes, 22 de enero de 2024

Milei expresó que avanzarán en "soluciones sobre el tema" y desde Londres aseguraron que no necesita "solución". Agree to disagree, en inglés expresaron desde Londres "Estuvieron de acuerdo en estar en desacuerdo".

Javier Milei y David Cameron, el canciller británico, mantuvieron un breve encuentro en Davos, previo al discurso del presidente argentino, este miércoles. La reunión trató temas de aumento de inversiones y comercio, y según coincidieron amabas partes, fue "cálida y cordial".



"Hablamos de profundizar los vínculos comerciales y fijamos Malvinas en la agenda", aseguró Milei. Además, tal como difundieron en canales oficiales de la Casa Rosada, el Presidente aseguró que Cancillería avanzará en "soluciones sobre el tema". Sin embargo esto trajo diferencias tras el encuentro.



En dialogo con TN, desde la Foreign Office del Reino Unido coincidieron en que fue una buena reunión, pero se diferenciaron de la posición que declaró Milei.



"La posición del Reino Unido y su continuo apoyo al derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a la autodeterminación se mantienen sin cambios", expresaron desde Londres. Es decir, que el Reino Unido no está dispuesto a poner en agenda este tema, ya que para los británicos no necesita una "solución". Esto se debe al referéndum de autodeterminación de 2013 donde más del 99% de los isleños votó para seguir bajo el amparo de Londres.



La Argentina no considera este referéndum legal y de ahí sustenta su reclamo de soberanía. El gobierno argentino se apoya en distintas resoluciones de las Naciones Unidas que entiende a la cuestión Malvinas como una "controversia" e insta al diálogo.





La reunión de Milei con Cameron tenía como objetivo orientar una relación bilateral que se había perdido intensidad durante el gobierno de Alberto Fernández.



Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores encabezado por Diana Mondino, publicaron un comunicado con una postura mucho más moderada comparada a las declaraciones de Milei.



"Con relación a la Cuestión Malvinas, ambas partes reafirmaron su posición, y se comprometieron a trabajar en una agenda sobre la base de la confianza y la cooperación", plantearon brevemente desde Palacio San Martín.



Voceros británicos buscaron dejar en claro que el tono de la conversación se asimiló al expuesto por la cancillería argentina. "Ambos estuvieron de acuerdo en estar en desacuerdo" ( del juego de palabras "agree to disagree" en inglés), expresaron desde Londres.