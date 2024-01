El Papa dijo que "en el cristianismo no se condena el instinto sexual" Miércoles, 17 de enero de 2024

"Un libro de la Biblia, el Cantar de los Cantares, es un maravilloso poema de amor entre dos parejas de novios", planteó el pontífice en medio de los ataques que sufre por su apertura a habilitar las bendiciones a las parejas irregulares.

El papa Francisco advirtió que "en el cristianismo no se condena el instinto sexual" y criticó la "cosificación" y las relaciones tóxicas que produce la "lujuria".



"Atención: en el cristianismo no se condena el instinto sexual. Un libro de la Biblia, el Cantar de los Cantares, es un maravilloso poema de amor entre dos parejas de novios", planteó el pontífice durante la Audiencia General que encabezó este miércoles en el Vaticano.



"Atención: en el cristianismo no se condena el instinto sexual. Un libro de la Biblia, el Cantar de los Cantares, es un maravilloso poema de amor entre dos parejas de novios"



La referencia directa del Papa al tema de la sexualidad se da en medio de los ataques que sufre el pontificado por su apertura a habilitar las bendiciones a las denominadas parejas "irregulares", entre las que entran las de personas del mismo sexo, y que provocó críticas de sectores conservadores de todo el mundo.