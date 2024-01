Lula pidió castigo para quienes planearon y ejecutaron el intento de golpe

Martes, 9 de enero de 2024



En un encuentro con los presidentes del Senado, Rodrigo Pacheco, y del Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, el jefe del Estado reclamó por los hechos sucedidos el 8 de enero de 2023.



El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reclamó este lunes un "castigo ejemplar" para quienes "financiaron, planearon y ejecutaron el intento de golpe" expresado en los ataques a las sedes de los poderes públicos del 8 de enero de 2023, perpetrados por seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro, porque "no hay perdón para quien ataca la democracia", dijo.



"No hay perdón para quienes atacan la democracia, su país y su propio pueblo; el perdón sonaría como impunidad, y la impunidad, como conducto salvado para nuevos actos terroristas", enfatizó Lula durante el acto "Democracia Inquebrantable" en el Congreso Nacional, que conmemoró el primer aniversario del asalto a la sede de los poderes en Brasilia perpetrado por partidarios del líder ultraderechista con el objetivo de derrocar al gobierno de Lula a una semana de su asunción, el 1 de enero de 2023.



En el encuentro, que reunió a Lula y los presidentes del Senado, Rodrigo Pacheco, y del Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, el jefe del Estado reclamó que "todos aquellos que financiaron, planearon y ejecutaron el intento de golpe deben ser castigados de manera ejemplar".



Asimismo, reconoció la "valentía" de parlamentarios, gobernadores, ministros del STF y "militares legalistas" durante aquellos ataques a las instituciones democráticas de Brasil que permiten hoy celebrar "la victoria de la democracia sobre el autoritarismo".



El acto en el Congreso estuvo marcado por el faltazo de los principales aliados de Bolsonaro, sobre todo porque el expresidente es uno de los investigados por la Fiscalía General por ser uno de los instigadores del asalto, considerado una réplica de la invasión al Capitolio realizada por seguidores de Donald Trump en Estados Unidos dos años antes.



No estuvieron los gobernadores aliados de Bolsonaro Tarcísio de Freitas (San Pablo), Claudio Casto (Río de Janeiro), Romeu Zema (Minas Gerais) e Ibaneis Rocha (Distrito Federal).



De la ceremonia participaron, además de todos los ministros del gobierno, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, y el fiscal general de la República, Paulo Gonet, entre otros.



Estaba prevista la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Arturo Lira, del conservador Partido Progresistas (PP), pero alegó tener un familiar con un problema de salud y no acudió al encuentro.