Marvel echó a su villano condenado por acoso y violencia de género

Martes, 19 de diciembre de 2023



Jonathan Majors encarnó a Kang El Conquistador en varias ficciones de la compañía y era uno de los personajes más importantes en lo que se tenía proyectado.



Una decisión judicial generó una implosión dentro de Disney y sus planes por expandir el universo de Avengers. Marvel echó al actor Jonathan Majors, que encarnaba el máximo villano de la nueva era de películas, luego de que un tribunal lo encontrara culpable de los delitos de acoso y maltrato hacia su exnovia.



Majors interpretó a Kang El conquistador en Ant-Man and the Wasp: Quantumania y también en la serie Loki, en la que desarrolló a una de las vertientes temporales del mismo personaje.



La idea de los productores y realizadores de Marvel era que el actor se erigiera en el antagonista más importante de la nueva camada de ficciones, como lo fue Thanos en varias de las Avengers más exitosas.



El actor había firmado con Disney y Marvel su participación en dos de las películas más ambiciosas de la nueva generación de superhérores, Avengers: The Kang Dynasty y Secret Wars. Luego del despido, su rol quedó vacante.



La lamentable situación con Majors aparece en uno de los peores momentos para Marvel, con películas que cayeron notoriamente en la taquilla y tampoco reciben buenas críticas ni de la prensa internacional ni de los fanáticos.



Por qué condenaron a Jonathan Majors, el máximo villano de las nuevas Avengers que echó Marvel

Jonathan Majors fue declarado culpable el lunes de agredir y acosar a su exnovia Grace Jabbari. Ahora, se enfrenta a una condena de hasta un año de prisión que recién se conocerá el 6 de febrero.



El actor estaba acusado de estrangulamiento, agresión y acoso contra Jabbari tras una llamada a la Policía por una pelea doméstica el 25 de marzo, por la que fue detenido y después puesto en libertad.



Durante el proceso judicial que duró dos semanas, Majors no se presentó a declarar. Sí lo hizo su exnovia, que describió en detalle la violenta agresión que recibió por la que su expareja le dejó la oreja ensangrentada y un dedo fracturado.



Aunque el ahora exvillano de Marvel fue declarado culpable de agresión y acoso por violentar a su entonces novia en un automóvil, el jurado determinó su inocencia en otros dos cargos que juzgaban su intención.



“Las pruebas presentadas a lo largo de este juicio mostraron una etapa de abusos psicológicos y emocionales, y una escalada de patrones de coacción”, aseguró a la agencia AFP el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg.



Con este veredicto la carrera cinematográfica de Majors se derrumbó. En los últimos meses, el actor perdió contratos de publicidad, además de varios papeles. La decisión de Marvel es casi el golpe final para la vida profesional del artista.