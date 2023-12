Qué dijo Poggio del rumor de romance de Marcos con la China

La exparticipante de Gran Hermano 2022 respondió con contundencia sobre la versión amorosa que unió al Primo con la actriz.



Acallados los rumores de romance con Marcos Ginocchio, Julieta Poggio habló con contundencia de la versión amorosa que relacionó al ganador de Gran Hermano 2022 con la China Suárez.



El rumor comenzó a tomar fuerza a fines de noviembre, cuando Marcos y la China se mostraron en sus redes sociales juntos en México, en un evento musical al que fueron a trabajar porque integran la misma agencia.



“Se habló del Primo, te vincularon con un montón con él”, le comentó el notero de Mañanísima a Julieta.



Como pocas veces lo hizo, Poggio echó por tierra la posibilidad de tener una historia amorosa con Ginocchio: “Hace mucho se habló. ¡Hace un montón! Ya está”.



Acto seguido, el cronista disparó: “¿Viste que al Primo se lo vincula con la China Suárez?”. Afrontando la consulta con incomodidad, la bailarina y actriz contestó: “La verdad es que no vi. Solo vi que trabajaron juntos, no que lo vincularon”.



“¿Te gustaría a vos verlo con alguien del ambiente?”, insistió el notero. Y Julieta apuntó: “No, la verdad que no lo veo”.



JULIETA POGGIO HABLÓ DE SU SOLTERÍA

Al poco tiempo de salir de la casa de Gran Hermano, Julieta Poggio le puso punto final a su noviazgo con Lucca Bardelli.



Desde entonces, la bailarina y actriz fue vinculada con Marcos Ginocchio y con Fran Stoessel. Sin embargo, ella aseveró estar “solterísima”.



“Estoy re soltera. Re sola y, la verdad, me está encantando estar soltera. Solo me enfoco en mí, en mi trabajo, en lo que yo quiero, en mis amigas”, dijo Juli.



“Es la primera vez que cumplo 6 meses soltera. ¡No lo puedo creer! Está buenísimo. Únanse al club”, continuó con picardía.



Y concluyó: “No tengo nada de ganas de estar de novia. ¡Ni en pedo! No tengo tiempo para otra persona que no sea yo”.