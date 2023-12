Encontraron en Francia a niño desaparecido durante seis años en Reino Unido

Viernes, 15 de diciembre de 2023



Alex Batty se le perdió el rastro en España en 2017, cuando tenía 11 años. Ahora tiene 17



Un joven inglés de 17 años que desapareció en España en 2017, cuando tenía 11, fue encontrado en Francia, informó este jueves la BBC.



Según la cadena pública británica, Alex Batty fue hallado en la ciudad de Revel, al este de Toulouse, el miércoles por la mañana y unos parientes han confirmado su identidad a la fiscalía local.



El adolescente llevaba seis años desaparecido tras irse de vacaciones a España con su madre y su abuelo, quienes no tienen la tutela legal -la tiene su abuela, Susan Caruana- y no han sido aún localizados, dijo la emisora.



Los tres partieron de la zona de Manchester (norte de Inglaterra) el 30 de septiembre de 2017 hacia Marbella y el niño fue visto por última vez en el Puerto de Málaga el 8 de octubre, cuando se esperaba su regreso.



La BBC explica que Alex está siendo atendido actualmente por los servicios sociales, a la espera de la llegada de la Policía británica y del personal consular, que están en camino para traerlo de regreso a Inglaterra.



Una fuente policial dijo a la emisora que el menor fue llevado a una comisaría por un automovilista que lo recogió cuando lo vio andando con una mochila y un patinete por una carretera en los Pirineos. El joven le explicó que llevaba dos años en Francia y no dijo que lo hubieran maltratado.



Su abuela declaró a la BBC en 2018 que creía que la madre de Alex, Melanie Batty, y el abuelo, David Batty, lo habían llevado a vivir con una comunidad espiritual en Marruecos.



La policía del área metropolitana de Greater Manchester confirmó a la cadena pública que está en contacto con las autoridades francesas para implementar “medidas de salvaguardia” y coordinarse en esta “investigación compleja”.



El joven ya habló con su abuela

El adolescente conversó el jueves por la noche por videollamada con su abuela, según indicó este viernes el subjefe de la Policía de Manchester, Chris Sykes.



En una rueda de prensa celebrada por ese cuerpo policial, Sykes dio más detalles acerca del caso del joven inglés de 17 años, que desapareció en España en 2017, cuando tenía 11, y fue encontrado en Francia caminando por una zona montañosa.



“El joven y la abuela de Alex hablaron anoche en videollamada y aunque ella está contenta de que sea, de hecho, Alex, obviamente tenemos que llevar a cabo más controles cuando vuelva al Reino Unido”, indicó el agente.



Agregó que la “principal prioridad ahora es ver que Alex regresa a casa con su familia en el Reino Unido” y aseguró que el equipo que investiga el caso “trabaja sin descanso con agencias aliadas y las autoridades francesas para asegurarse de que todo el mundo recibe un total respaldo”.



“Alex y su familia siguen centrando nuestra atención y tenemos trabajo para establecer las circunstancias completas que rodean la desaparición y dónde ha estado todos estos años”, agregó el policía.



Sykes también dijo que la policía británica está ahora trabajando junto con las autoridades francesas para poder traer al joven al Reino Unido “lo antes posible” y, mientras tanto, “está siendo bien atendido” en Toulouse.