Lunes, 4 de diciembre de 2023



Con la conducción de Valeria Mazza y Ángel de Brito, APTRA realizó la segunda edición de una gala inolvidable. Pampita, Marcelo Tinelli, Pablo Ramírez y Adrián Brown se destacaron entre los ganadores



El Martín Fierro de Oro fue para Carolina Pampita Ardohain y el premio fue entregado por el presidente de APTRA, Luis Ventura. Con un impactante vestido azul, diseño de Fabián Zitta y totalmente emocionada, la modelo agradeció al jurado y le dedicó el premio a su familia y a su equipo. “Amo lo que hago desde el primer segundo que empecé con esto. No me importaba ni las horas, ni estar sola, ni lo que pagaban, nada. Hacía todo porque amo el mundo de la moda”, dijo al borde de las lágrimas, cuando los flashes la apuntaban más que nunca y cuando la noche ya era suya.



“Empecé por un blooper me lo tengo merecido”, bromeó el conductor cuando tropezó antes de subir a escena y viajar hacia lo más profundo de sus recuerdos. “Pensaba en mi mamá, le pedía zapatos y no me podía comprar los que quería, que eran los de Guido, pero no le alcanzaba el dinero. Íbamos hasta Once y me compraba ahí. Tampoco nos alcanzaba para los jeans de Avenida Santa Fe. Comprábamos en Munro, esa era la moda para mí”, evocó el Cabezón, antes de pasar lista por sus looks de camisas leñadoras y botas hasta convertirse en un ícono de la moda.



A pesar de su probado oficio, Teté Coustarot tuvo que contener las lágrimas a la hora de presentar el Martín Fierro de Platino. Es que la ganadora fue ni más ni menos que Mirtha Legrand. Después de un agradecimiento de La Chiqui, Juana Viale volvió a subir a escena, esta vez en nombre de su abuela. “Voy a hablar como nieta. Ella siempre quiso lucir todo lo que pudo, nunca dejó de cambiarse por lo menos dos veces por evento. Siempre impecable, siempre queriendo vestirse para mostrarse, para estar linda, presentable. Acá lo tenés, uno más, y gracias APTRA”, expresó la actriz, con el premio en alto.



La estatuilla que había recibido Valeria Mazza en la primera edición, quedó ahora en manos de Pampita Ardohain, que empezó su discurso hablando de su niñez: “Amo el Martín Fierro, me encanta, me quedaba hasta el final mirándolo y llegaba tarde al colegio. Nunca pensé que iba a tener uno en casa y tengo unos cuantos”, expresó. “Se lo quiero dedicar a mujeres que influenciaron mi vida. Mi madre que me cosía la ropa los fines de semana cuando iba a bailar, a mi abuela que estaba siempre con la maquina Singer con el pedal. Mi maestra que está en el cielo y me enseñaba a ser mejor persona”, enumeró, antes de seguir con su equipo y con quienes les dieron las primeras oportunidades en este camino. “Todos necesitamos esa varita mágica para arrancar, después depende de cada uno”



Promediando la gala, Valeria Mazza presentó a Mariana Arias y sus palabras emocionaron a todos: “Voy a hablar de un amigo, de un acuariano loco, único, irrepetible. Apasionado de su trabajo, obsesivo de la estética, guardián de sus modelos, amante de la naturaleza y los animales. Sus perros eran sus hijo y estuvieron con él hasta el final. Cabrón como pocos, pero con un gran sentido del humor. Su carcajada burlona era inconfundible y contagiosa. Buen viaje Ricardo, sos inolvidable, te queremos, seguramente ya estás con tu querida Elsa Serrano que dejo una huella en la moda argentina”.



El discurso sobre el representante recientemente fallecido dio pie al tradicional in memoriam de cada ceremonia. Así pasaron los rostros de Silvina Luna, Mariano Caprarola, Silvana Suárez, Olga Naum, Sofía Sarkany, entre otros. La mirada consternada de Marcelo Tinelli, las lágrimas de Pampita y un aplauso respetuoso y sostenido coronaron un momento conmovedor



El desempate de Ventura y la emoción de Valentino, el hijo de Wanda Nara



El primer empate de la noche ocurrió en la categoría estilo en televisión y tuvo frente a frente a Wanda Nara y Donato De Santis. Y como ocurre en estos casos, el encargado de dirimir la cuestión fue Luis Ventura. “El estatuto dice que define el presidente. Y yo en este caso de empate, decido que gane los dos, porque corresponde”, dijo el periodista. En representación de la empresaria subió su hijo mayor, Valentino, que le dedicó unas palabras llenas de amor: “A ella le hace feliz . Fue muy importante en mi vida, para mis hermanos. Otro más para casa”, dijo el joven futbolista de las inferiores de River.



Gino Bogani recibió de manos de Juana Viale el primer homenaje de la noche



Juana Viale tuvo el honor de romper el hielo en el rubro homenajes, siempre los momentos más esperados de cada entrega. “Es quien me observa, quien me imagina, es el hombre que lleva 60 años dedicado al arte de la alta costura. Gino Bogani es sinónimo de moda, él es la creatividad, no tiene tiempos”, enumeró la nieta de Mirtha, y compartió su visión personal: “agrego que es un artista, un creativo, un poeta, un amigo. Por eso, es merecedor del Martín Fierro al maestro de la alta costura”. Cuando escuchó su nombre, el diseñador saltó de alegría y se acercó al estrado para realizar un agradecer pausado a los referentes del mundo de la moda y uno muy especial a sus padres, “Que me dieron la libertad de hacer lo que quería”