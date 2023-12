Un argentino confirmó la muerte de su familia por el ataque de Israel

Viernes, 1 de diciembre de 2023



La organización Hamas difundió un video, supuestamente grabado en Gaza, donde Yarden Bibas, el padre de Kfir y Ariel, y esposo de Shiri, da por hecho que sus familiares han muerto.





La organización terrorista Hamas difundió este jueves un dramático video de Yarden Bibas, de 34 años, el papá de los dos chicos argentinos Kfir, de 10 meses y Ariel, de 4 años, que supuestamente murieron en la Franja de Gaza junto a su madre Shiri, de 32 años. En un breve mensaje, que no tiene fecha de cuándo fue grabado ni bajo qué condiciones, el hombre que también es un rehén, acusa al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por la muerte de su familia.



“Para Netanyahu: usted hizo volar a mi esposa y a mis hijos, y Hamas se ofreció a llevar los cuerpos para enterrarlos en Israel, pero usted se negó. Son lo único que tengo en la vida. Le pido que tome los cuerpos y los entierre en Israel”, dice Yarden quebrado en llanto en el video que finaliza con la bandera de Hamas.



En el desgarrador video Yarden hace referencia a que los tres cuerpos que Hamas ofreció a Israel como parte del intercambio de rehenes de este jueves eran en realidad los de su familia. Supuestamente, Israel se negó a aceptar los cuerpos como parte del trato, porque habrían tomado el lugar de tres rehenes vivos, que son su prioridad.



El vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, calificó el video de Yarden Bibas como “terror psicológico” por parte de Hamas. ‘’Nuestros corazones están con él y con toda la familia Bibas”, agregó. Hagari aclaró que la afirmación de Hamas de que la esposa de Yarden, Shiri, y sus dos hijos pequeños fueron asesinados, aún no está verificada.



Tras culminar este miércoles el séptimo intercambio entre Israel y Hamas, con el regreso de un total de 38 niños a Israel, los únicos menores que quedarían en manos de la organización terrorista son los hermanos Bibas.



La familia argentina-israelí Bibas probablemente fue la que más sufrió las atrocidades del ataque a Israel por parte del grupo terrorista Hamas el 7 de octubre. Aquel día, José Luis Silberman y Marguit Schneider, los padres de Shiri Bibas, fueron asesinados por los terroristas que prendieron fuego su casa. Shiri, su marido Yarden y sus dos hijos intentaron esconderse pero fueron secuestrados.



No hay ninguna noticia confirmada sobre la situación de la familia. La organización terrorista Hamas dijo ayer que la mujer y los dos chicos habían muerto durante un ataque de Israel.



En la mañana del 7 de octubre, Yarden Bibas le mandó un mensaje de texto a su hermana Ofri para avisarle que estaban atacando el Kibuz Nir Oz -donde vivían- que queda pegado a la franja de Gaza. Eran las 6.30 de la mañana y estaban cayendo misiles. Más tarde, en otro mensaje le contó que habían entrado al kibutz terroristas y que había combates terribles.



Los milicianos estaban cada vez más cerca de la puerta de la casa de la familia Bibas. Fue en ese momento cuando Yarden pensó que estaba llegando el fin. Por eso le escribió a su hermana “te quiero”, y a las 9.45, le llegó el último mensaje de texto: “ya están acá adentro”.



De los 400 residentes del kibutz Nir Oz, el 7 de octubre mataron y secuestraron cerca de 180 personas. Entre ellos, los padres de Shiri, José Luis Silberman, que murió carbonizado junto a su mujer Margit en su casa. En Nir Oz vivían otros argentinos que justo fueron liberados este lunes: Sharon Alony Cunio (casada con el argentino, David Cunio, que no fue liberado) y sus dos mellizas argentinas Yuli y Emma, de cinco años. La hermana mayor de Sharon, Danielle Alony y su hija Emilia (6), fueron liberadas el viernes pasado, en la primera tanda. No vivían en Nir Oz sino que habían ido a pasar allí el fin de semana.