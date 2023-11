Hermanos mendocinos se llevaron 15 millones de pesos Miércoles, 29 de noviembre de 2023

Johanna y Matías Ortiz fueron los elegidos de Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul y Flor Peña. Luego de tres meses de competencia, Got Talent Argentina llegó a su fin este martes.

Luego de tres meses de competencia, Got Talent Argentina llegó a su fin este martes, y Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul y Flor Peña dieron a conocer a los ganadores: Johanna y Matías Ortiz, que se llevaron el cheque por 15 millones de pesos.



Los hermanos mendocinos se quedaron con el gran premio por decisión del público en la emocionante final, en la que no se supo absolutamente nada hasta que Lizy Tagliani abrió el sobre para dar a conocer el veredicto final.



La noche contó con las actuaciones de todos los finalistas, que lo dieron todo por quedarse con el título y el impresionante premio. Los hermanos Johanna y Matías Ortiz alegraron a todos con su Salsa y energía, en tanto que el Mago Matus sorprendió con un nuevo truco que llenó el estudio de tensión.



Además de los mencionados, Fort Crew hizo temblar el escenario al ritmo del Reggaetón; Carla Domínguez y Julio Seffino brillaron con una elegante performance de tango; y Docta Dance presentó una coreografía llena de fuerza y originalidad.



Pero no solo hubo actuaciones de los participantes ya que Abel Pintos le dio el gusto al público y realizó una presentación conmovedora con sus grandes éxitos.



Finalmente, Lizy reveló que Johanna y Matías se convirtieron en los campeones de esta edición del reality de Telefe. “Ha sido una hermosa temporada, un gran ciclo, y nos volvemos a encontrar la próxima vez que tengan ganas de acompañarnos en Got Talent Argentina”, cerró la conductora.