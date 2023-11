El verdadero nombre de Fátima Florez que se lo cambió

Lunes, 27 de noviembre de 2023



La imitadora reveló que un día se fue a dormir con su nombre y a la mañana siguiente, cuando se despertó, él comenzó a llamarla de otra manera.



Fátima Florez se puso en el centro de la escena ni bien su novio, Javier Milei, se convirtió en el presidente electo de Argentina. En este contexto, se filtró su verdadero nombre. Si bien desde hace años hasta su familia le dice Fátima, en realidad la imitadora se llama María Eugenia Florez.



Años atrás, en un ida y vuelta con Pronto, la artista había contado que su exmarido, Norberto Marcos, fue quien, de un momento al otro, comenzó a llamarla Fátima. Para sorpresa de todos, reveló que un día se fue a dormir con su nombre y a la mañana siguiente, cuando se despertó, él comenzó a llamarla de otra manera.



“No sé como nació, pero un día me fui a acostar con mi nombre y al día siguiente me desperté con otro. Él es devoto de la virgen (de Fátima) supongo que fue por eso”, había contado Fátima, quien en realidad se llama María Eugenia.



¿QUÉ OPINA MORIA CASÁN DE QUE FÁTIMA FLOREZ SEA LA PRIMERA DAMA?

“No voy a opinar mi amor”, sentenció Moria.



“¿La primera dama de este país?”, preguntó, irónica, y largó una carcajada.



“¿La podemos comparar con Evita por sus orígenes artistas?”, insistió el cronista.



“Socorro, me voy a mi casa”, cerró Moria, corriendo hacia la puerta.