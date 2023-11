Choferes no cobraron lo acordado y seguirá el paro de colectivos Viernes, 24 de noviembre de 2023

La UTA puso en marcha la medida de fuerza ayer y decidió que continúe la suspensión de los servicios urbanos. A pesar de las promesas, los trabajadores aún no percibieron la actualización salarial acordada. Aseguran que la Nación no giró los fondos.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Corrientes llevó adelante ayer el paro anunciado, por lo que durante toda la jornada no hubo servicio de colectivos urbanos en la ciudad. El reclamo salarial de los trabajadores todavía no fue atendido y por eso confirmaron que la medida de fuerza continuará hoy en la capital.



Los choferes solicitan que se cumpla una actualización salarial acordada desde hace ya un tiempo y que debía materializarse este mes como plazo máximo, pero lo cierto es que los depósitos correspondientes no aparecieron en las cuentas de los trabajadores. El malestar crece y por eso desde el gremio señalaron ayer que el paro continuará, aunque en primera instancia se habló de que sería solo por 24 horas.



Aunque esperaban que el conflicto se destrabara ayer, los fondos no estuvieron disponibles y por eso hoy la ciudad tendrá la segunda jornada consecutiva sin colectivos.



Ayer a la tarde, cuando se conoció que en Resistencia, Chaco, se levantó la medida de fuerza, hubo un rumor de que pasaría lo mismo en Corrientes, algo que finalmente no sucedió.



"El paro va a seguir hasta que nos paguen", dijo ayer con contundencia el secretario general de la UTA Corrientes, José Luis Sabao. De esta manera, los choferes mantendrán firme el plan de lucha y se habla de que el paro podría extenderse por tiempo indeterminado en caso de que no les abonen lo acordado. La suspensión de los servicios, al igual que ayer, seguirá afectando a las unidades de las empresas ERSA y Turismo Miramar.



Aunque en la vecina Resistencia parece haberse destrabado el conflicto, el servicio interprovincial Chaco-Corrientes sigue con restricciones. Como suele suceder, cuando hay suspensión de los servicios urbanos en una de las dos ciudades se terminan plegando obligadamente ambas empresas (ERSA y Ataco Norte) para evitar rispideces gremiales.



Por ello es que el funcionamiento de estos colectivos sigue siendo una incógnita. En teoría, deberían circular las unidades de la firma chaqueña, aunque posiblemente terminen quedando suspendidas ambas prestaciones.



Reclamo

Los fondos para la actualización salarial de los trabajadores debían provenir en un 50 % de las empresas y la otra mitad del Estado nacional, que debía girar el dinero a las firmas prestatarias del servicio para que efectivicen los pagos. Según informaron, la Nación no remitió todavía lo estipulado y por eso se desató el conflicto.



Desde la Unión Tranviarios Automotor señalaron: "Pedimos disculpas a los usuarios, pero estamos reclamando lo nuestro", expresando además que los choferes debían ya haber cobrado los montos, teniendo en cuenta que existe un acuerdo vigente.



Recurrencia

La problemática de los servicios de transporte público en el interior del país viene agravándose desde hace años, con varios factores que confluyen para que, al parecer, no se halle una solución definitiva. El punto central de esta cuestión siguen siendo los subsidios nacionales, de los cuales las empresas e incluso los trabajadores opinan que son poco equitativos.



Es así que, a pesar de varias promesas realizadas al respecto por el Gobierno nacional saliente, el esquema del reparto de fondos no se modificó. Actualmente, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se lleva el 87 por ciento de los subsidios, mientras que el otro 13 por ciento se reparte entre el resto de los distritos del país.



La elaboración de una nueva ley federal de transporte es el reclamo reiterado desde hace tiempo por las firmas. Ahora, habrá que esperar para saber qué planes tiene al respecto la nueva gestión nacional, que asumirá el próximo 10 de diciembre, aunque adelantaron que la idea es quitar los subsidios y reorganizar el esquema completo de la prestación.