Pepe Mujica: "el pueblo tiene derecho a equivocarse” y advirtió represiones a manifestantes

Jueves, 23 de noviembre de 2023

El expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica aseguró hoy que “inevitablemente” habrá resistencia en las calles si es que finalmente el próximo gobierno de Javier Milei aplica las medidas de shock que viene anunciando.



Mujica, quien en las semanas previas a las elecciones había advertido sobre los riesgos de un triunfo de Milei, analizó el resultado electoral y, antes de hablar de lo que puede ocurrir una vez que asuma el futuro Gobierno, hizo referencia a las causas del cambio de rumbo político. En ese sentido, aseguró que “el pueblo tiene derecho a equivocarse” y dijo que el balotaje del domingo “deja una lección que sería bueno recordar, que no hay que confundir deseo con realidad”.



“La disciplina fiscal es también una herramienta que hay que aplicar, porque no se puede enfrentar la realidad solo emitiendo billetes. Esta es una lección que debe quedar grabada...Este es un caso fatídico que nos vuelve a dar una lección que ya teníamos en la historia, pero que se remacha. Golpea a una sociedad que busca desesperadamente una salida. Sería bueno que esto lo recordemos para siempre”, subrayó durante su columna semanal en Radio 10.



Mujica insistió con que “hay que luchar por resistir y hay que luchar por no caer en la violencia” y que “seguramente la resistencia del pueblo argentino va a estar expresada en las calles por allí y por allá, y seguramente, el pragmatismo en la versión conservadora puede llevar a cometer el error de utilizar los recursos represivos del Estado”.



“Este es un camino que se sabe dónde empieza pero no se sabe nunca dónde termina. La violencia represiva del Estado, que empieza como respuesta táctica, no se sabe dónde termina. Este es el peor de todos los peligros que existen por delante”, afirmó Mujica, quien la semana pasada había expresado públicamente su apoyo a Sergio Massa para el balotaje del domingo.



En ese marco, el exmandatario enfatizó en que se pueda “lograr el milagro de evitar la respuesta represiva y violenta” que, afirmó, “es el peor de todos los desafíos que están por delante”. “No tengo duda, por la historia de la sociedad argentina, que va a haber, en la medida de los anuncios, resistencias en las calles. No tengo dudas que las medidas de shock que se anuncian van a generar en los círculos donde más golpea la pobreza, van a generar resistencia y mucha ansiedad”, dijo.



Allí fue cuando dejó un mensaje a quienes tienen “capacidad militante” para que “manejen las cosas de tal manera que, en todo lo posible, evite el uso de la violencia. Es difícil, muy difícil. Sabemos dónde empieza y después no sabemos dónde termina”.



Mujica también aseguró que el próximo gobierno “pone en juego su propia estabilidad” y dijo que “ojalá los cambios que se anuncian sean soportables para la sociedad argentina y ojalá no signifiquen un derrame de libertad y, sobre todo, de vida”.



“Inevitablemente la gente va a resistir. La respuesta está en el grado de desafío e inteligencia que el núcleo militante pueda sostener. Es todo un desafío”. concluyó.



La semana pasada, Mujica había dado su apoyo abierto al candidato del oficialismo y había advertido de lo que podría suceder con un hipotético triunfo de Milei, que finalmente ocurrió.



“Si yo fuera argentino -que me siento más que hermano en mi fuero íntimo- ante el dilema que tiene el pueblo argentino, y no porque Massa sea mi amigo, sino que ante la opción, sé que lo votaría porque reiteradamente está planteando la necesidad de gobierno nacional”, dijo Mujica antes de los comicios en un video al que tuvo acceso Infobae.



Tras el balotaje, el expresidente uruguayo apuntó contra el peronismo, al afirmar que “no estuvo a la altura de las circunstancias”.



“No se vive del pasado ni de las glorias del pasado. Otras generaciones vinieron y otros problemas vinieron, y no estuvieron a la altura de las circunstancias. Es lamentable porque no solo se marca un retroceso. Ahora las sociedades modernas son muy ansiosas y tienden a votar en contra siempre de lo que hay sin tener muy claro a favor de qué votan. Esto viene pasando y desaparecen todas las formas tradicionales”, opinó Mujica en el programa Las Cosas en su Sitio de Radio Sarandí.