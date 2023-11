Un padre deberá ir a un curso de Familia para generar sensibilidad Miércoles, 22 de noviembre de 2023 El Tribunal Oral Penal N°1 – hoy Tribunal de Juicio – condenó a un hombre a dos años y ocho meses de prisión en suspenso por desobediencia a una orden Judicial y por no pagar la cuota de alimento a sus cinco hijos.

El Tribunal Oral Penal N°1 – Hoy Tribunal de Juicio – mediante sentencia Nº116/23 condenó a un hombre a dos años y ocho meses de prisión condicional por los delitos de desobediencia de una orden judicial, porque se acercó a su ex mujer en reiteradas oportunidades a pesar de tener una Orden de Restricción de Acercamiento desde diciembre de 2021 impuesta por la titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de la Niñez y Adolescencia de Santa Rosa.



Además no pagaba la cuota de alimentos que en la misma Resolución, le aplicó la jueza para sus cinco hijos.



Para generar sensibilidad en esta persona y evitar que cometa otros delitos, y le genere un contexto de violencia a la madre de sus hijos, el fiscal del juicio doctor Carlos Daniel Lezcano solicitó que se lo obligue a asistir a una charla organizada por la Asociación COETI sobre "Derechos Humanos de las Mujeres". A lo que el TOP hizo lugar.



La misma se concretará el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer el 25 de noviembre en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNNE.



Además deberá realizar tratamiento psicológico para adquirir herramientas que le permitan mejorar los aspectos negativos de su personalidad y obviamente deberá cumplir con el pago de la cuota de Alimentos.



COETI y la conmemoración



La Asociación Interdisciplinaria de Protección Familiar, Coe-tí, cumplió 34 años en junio de 2023. Siempre se destaco como un organismo dedicado a brindar contención y asesoramiento a las víctimas de violencia en el seno familiar, convirtiéndose en un referente en su área de trabajo.



El día 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, impuesto el 17 de diciembre de 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.



El objetivo es el de sensibilizar, denunciar y reclamar políticas públicas para erradicar la violencia de las que son víctimas las mujeres en todo el mundo.



Esta fecha se impuso en conmemoración al asesinato de las hermanas Mirabal en 1960 en la República Dominicana.



El Tribunal y las partes



El TOP que lo juzgó estuvo integrado por el doctor Raúl Juan Carlos Guerín como presidente y los vocales fueron los doctores Ana del Carmen Figueredo y Juan José Cochia. La secretaria del debate fue la doctora Tamara Brescovich.



El fiscal del juicio fue el doctor Carlos Daniel Lezcano, la Asesora de Menores (Subrogante) la doctora María Teresa Verón y los defensores, los doctores José Nicolás Báez y Julio Alberto Ferreyra Salas.