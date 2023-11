Elon Musk celebró el triunfo de Milei: “Hay prosperidad para la Argentina”

El fundador y CEO de Tesla hizo un comentario muy positivo sobre el resultado electoral.



Elon Musk, uno de los empresarios más exitosos y una de las personas más ricas del mundo celebró este domingo el triunfo electoral de Javier Milei.



Lo hizo mediante un comentario en la red social X, de la que es dueño, al comentar un posteo de la cuenta “EndWokeness” que decía, en inglés: “Mierda, la Argentina acaba de elegir a Javier Milei como su próximo presidente. Hoy se hizo historia en la Argentina”.



Musk no dudó en suscribir el posteo, al que agregó el comentario “Prosperity is a for Argentina”, traducible como “Hay prosperidad para la Argentina”, una suerte de augurio muy positivo.