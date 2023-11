Massa: "Con los jóvenes vamos a defender la educación pública y gratuita"

Viernes, 17 de noviembre de 2023



El candidato por Unión por la Patria cerró su campaña de cara al balotaje en una escuela porteña. Su discurso fue sin agravios hacia su competidor y con el llamado a unidad nacional, que fue el eje de su carrera a las urnas.



El candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, cerró ayer su campaña de cara al balotaje en una escuela porteña, como estaba previsto.



Así, el postulante por el oficialismo emitió su último discurso este jueves en el patio interno del Colegio Pellegrini, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, frente a cientos de jóvenes que lo rodearon para escucharlo. "Si me faltaba combustible y energía para llegar al domingo, me la dieron ustedes. Gracias, de corazón", dijo el candidato oficialista a los jóvenes.



Todo arrancó pasadas las 16, cuando Massa agarró el micrófono y, después de varios saludos, se decidió a hablar. En ese instante de silencio un grupo de personas se asomó por la ventana de un edificio contiguo y empezó a gritar. "¡Vamos, Sergio!", lanzó con fuerza un hombre. Cuando el tigrense alzó la vista, una mujer le mostró un cartel que decía: "Un gran remedio para un gran mal". De un lado del afiche, la cara de Massa; del otro, la de Milei. En ese instante, los gritos volvieron a copar el patio.



"No hay mayor libertad que ustedes "Que este sea nuestro cierre de campaña representa el país que queremos. Vengo a decirles que vamos a defender y mejorar la educación pública, inclusiva y gratuita", aseguró el candidato peronista, consignó Infobae. En ese instante se desató la primera ovación de la tarde que le dio vida al grito de guerra que tiene la militancia oficialista: "El domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar".



En su mensaje, Massa afirmó ante los jóvenes que "el amor y la esperanza siempre le ganan al odio, a la bronca y a la violencia", lo que arrancó aplausos entre la comunidad estudiantil.



"No hay mayor libertad que ustedes puedan elegir dónde estudian y no tengan que andar mandando un voucher o un cheque para ver si pueden estudiar", explicó el ministro, en clara alusión a la propuesta de Milei, a quien no nombró en toda la tarde. Buscó dar un discurso limpio de cuestionamientos al candidato de La Libertad Avanza (LLA) y evitar la confrontación. Un mensaje directo al electorado joven.



El candidato de Unión por la Patria quiso que su último mensaje sea para el público más joven del padrón electoral, un sector mayoritariamente cautivado por Milei y la revolución libertaria que se instaló imprevistamente en el proceso electoral, logrando llegar a la segunda vuelta frente al oficialismo. "Les pido que a los que tengan cerca les expliquen los daños de las otras propuestas y traten de convencerlos. Sin faltarles el respeto. Les pido que me ayuden. El voto joven es superimportante en términos de participación electoral y de definición del proceso electoral", sostuvo.



"La mayor utopía es defender la igualdad de oportunidades", les dijo Massa a los jóvenes, que lo escucharon durante 40 minutos. Después de contarles que su padre empezó como albañil y terminó abriendo una empresa de construcción, expresó: "Construir un país con igualdad de oportunidades es pensar que el hijo de un albañil tenga la misma oportunidad que cualquier otro de ser presidente".



"Es muy importante que ese diálogo, con violencia y descalificación, con falta de respeto, que intentan quitarle legitimidad a la expresión de derechos de los argentinos, nosotros le aprendamos a poner la otra mejilla", agregó. La intención fue dar un mensaje de unidad en la sociedad.



Massa se refirió a su contrincante sin nombrarlo. "Parte de la decadencia de la Argentina tiene que ver con esa idea de destruir al otro, llevárselo por delante y faltarle el respeto".



El ministro de Economía había empezado el último día de campaña con una visita a Magdalena Fanny Córdoba, una jubilada de 104 años del municipio bonaerense de Berazategui que se convirtió en su votante más longeva, y continuó, al mediodía, con una exposición ante los empresarios que integran el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).



En ese foro, el candidato oficialista advirtió que "la apertura indiscriminada de la economía solo existe en la teoría" y "esa historia termina con fábricas cerradas y gente en la calle".



El último boleteo

En el último día de campaña en Corrientes, para el caso de Unión por la Patria, la militancia utilizó una estrategia para hacer llegar su mensaje final. Bajo las puertas de los hogares correntinos, aparecieron folios que dentro, contenían la boleta de Massa.



Pero eso no fue todo, el folio también contenía una papeleta extra, con la leyenda: "Estimado vecino, para que sigan existiendo el aguinaldo y las vacaciones pagas. Para frenar el despido de tres de cada cuatro empleados públicos provinciales: policías, docentes, penitenciarios, médicos y enfermeros. Por favor, no vote a Milei".