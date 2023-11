Por qué Natalie Pérez tuvo que vender su auto

Miércoles, 15 de noviembre de 2023



La actriz y cantante cumple 37 años pero lleva un cuarto de siglo entre la televisión, el cine, el teatro, la radio y la música.





El disco incluye doce temas producidas por el bajista Mariano Otero, que navegan por distintos géneros, de la bachata a la rumba, pasando por la cumbia y el pop. Y cuenta con las participaciones de Chano Charpentier, en los textos de Trampa, y Julián Kartun, de El Kuelgue, en las voces del bolero “Vuelve”.



A pesar de que no para de trabajar, Natalie Pérez le contó a Fer Dente en Noche al Dente que se quedó sin auto: “Lo tuve que vender. Vivimos en Argentina. Pero bueno, no importa. Fin”.



El papel que rechazó Natalie Pérez

En su primer disco, Un té de tilo, por favor, de 2018, lanzó el tema “Pegaditos”. Un año después sumó a Fabi Cantilo en una nueva versión, y desde entonces se hicieron grandes amigas.



Hace pocos meses, grabó “Mary Poppins y el deshollinador” en las sesiones Fa! que organiza Mex Urtizberea en su casa. Y como se cortó el pelo y le decían que estaba cada vez más parecida a Fabi, le escribió para contarle.



“Fabi es hermosa. O sea, no hay una persona en este mundo que no pueda quererla y admirarla. Por quién es, por todo lo que vivió y por lo que significa para la música popular y el rock de Argentina. De hecho, me habían llamado para interpretarla en la serie de Fito Páez”, contó la actriz y cantante en una entrevista en la revista Rolling Stone.





Sin embargo, rechazó interpretar el papel de alguien que conoce tanto. “Era muy riesgoso para mí interpretar a alguien que conozco, tan emblemática y que la gente quiere tanto. Me encantó la serie y Mica Riera, que hizo el papel, la rompió. Nadie lo hubiera hecho mejor”, reconoció.



El libro que la inspiró

Su vida cambió cuando empezó a escribir y componer canciones. “Me encanta expresarme a través de las palabras. Me sirvió leer el libro El camino del artista, que te propone hacer ejercicios y leer frases positivas, pero también te invita a escribir tres páginas todas las mañanas”, contó la actriz en revista Gente.



“Podés poner cómo te sentís, contar un sueño o un deseo, hablar del clima o incluso contar que no tenés ganas de escribir. Me pasó de leerme después de un tiempo y fue genial, porque está todo el inconsciente ahí. Si pueden, háganlo”, agregó. Y contó que escribió las tres páginas durante cinco meses, “a veces pavadas y a veces cosas espectaculares”.



Así fue cómo surgió su segundo disco, Detox, en plena pandemia (2020). Y allí se dio cuenta también de que después de 25 años de trabajo tenía aprender a equilibrar el tiempo entre el trabajo y el disfrute, para perderse menos actividades de su vida personal.