Desde hoy aumenta la tarifa del estacionamiento medido Lunes, 13 de noviembre de 2023

Hoy se actualizó la tarifa del servicio de estacionamiento medido en los espacios públicos habilitados en la ciudad.



El valor de la hora de estacionamiento medido para vehículos particulares y utilitarios no radicados en la ciudad será de 300 pesos la hora, mientras que $ 150 para los que sí se encuentren radicados y estén con patente al día. Finalmente, para los vehículos que estén radicados, pero no estén al día con el impuesto automotor, la tarifa será de $ 240.



Se trata de una medida dispuesta por el Ejecutivo Municipal, donde los autos radicados en la ciudad mantendrán el beneficio del 50 % de descuento al abonar el estacionamiento medido.



El nuevo cuadro tarifario comenzó a regir desde hoy en las más de 200 cuadras del macrocentro donde rige el sistema. Se puede abonar en efectivo o con la aplicación del Sistema Digital de Estacionamiento Medido (SEM).