Daniella Mastricchio relató el drama que vivió tras Chiquititas: “Perdí todo, incluso a mi familia”

Lunes, 13 de noviembre de 2023

La actriz contó cómo se encontró de la noche a la mañana en la ruina económica.

La actriz Daniella Mastricchio comenzó su carrera a la temprana edad de siete años en Chiquititas, el gran éxito de Cris Morena que la hizo súper conocida en todo el país durante varios años gracias a la canción del “corazón con agujeritos”, pero también le provocó un gran conflicto familiar.



Daniella, de 35 años, visitó La Última Cena, donde Alejandro Fantino le consultó sobre cómo sobrellevó la fama a cuestas siendo una niña, y ella contó que llegó a Chiquititas tras trabajar tres años en publicidades gráficas y televisivas, y que ella eligió hacerlo.



“A mí lo que me pasó por varios años fue que tuve vergüenza”, reveló Daniella, para sorpresa del conductor. “Fueron cuatro años infernales de éxito, de teatros, de no tener tiempo, ni cumpleaños, pero también de no tener ninguna necesidad”, agregó la intérprete.



DANIELLA MASTRICCHIO REVELÓ CÓMO FUE EL DRAMA FAMILIAR QUE VIVIÓ TRAS EL FINAL DE CHIQUITITAS

“No te voy a decir que alguna vez nos faltó algo, pero lo cierto es que la casa, la pileta, los viajes y los autos los compramos con Chiquititas”, explicó Daniela, que se llevó una sorpresa a los 11 años. “Y de repente, literalmente, me quedé sin nada, incluso sin familia”, relató.



“Yo a terminé Chiquititas a los once, a los doce terminé séptimo grado, y yo a los catorce años (…) me encontré trabajando en una importante cadena de heladerías para poder comer”, agregó la actriz. “Dos años después de Chiquititas estaba en una heladería”, ratificó.



“En un principio la pasé muy mal y por eso estuve muy alejada, de bajo perfil, y hasta con vergüenza”, contó Daniella, que reveló que trabajó mucho con un psicólogo y hasta con un coach, que la ayudó a hacer un “cambio muy importante”.