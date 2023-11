Querellaron a Uribe ante la justicia argentina para "desmantelar la impunidad"

Lunes, 13 de noviembre de 2023

Familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército de Colombia presentaron una querella contra el expresidente colombiana ante la Justicia argentina".



"Abrir un camino para todas las víctimas de falsos positivos" y "desmantelar la impunidad" forman parte de los objetivos de los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, que esta semana presentaron una querella contra el expresidente Álvaro Uribe ante la Justicia argentina.



"Lo que me da fuerzas para estar aquí es saber que abrimos un camino para todas las víctimas de falsos positivos, y para que otros hijos puedan disfrutar de los abrazos de sus padres, ya que el Ejército me arrebató el mío", dijo Laura Piña, hija de Álvaro Adolfo Piña, un taxista y pintor automotriz que fue asesinado por las fuerzas de seguridad y forma parte de las más de 6.000 víctimas de "falsos positivos" en Colombia.



La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, un tribunal especial surgido tras los acuerdos de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cifró en febrero de 2021 en 6.402 las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas del orden, quienes hacían pasar a las víctimas, sobre todo campesinos e indígenas, por guerrilleros para obtener pagos especiales y reconocimiento militar afirmando que se trataba de milicianos caídos en combate.



Algunas víctimas cambiaron su identidad en la presentación de la querella por razones de seguridad, como es el caso de María Camila Mendoza, de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de Colombia, una de las zonas más complicadas por la inseguridad del conflicto armado y las actividades ilegales.



"Quisiera ya no buscar, ya no esperar a mi hermano en la puerta de mi casa", relató a Télam la mujer, hermana de Pablo Mendoza.



"Mi hermano era un jovencito de 17 años, al que le apagaron su voz y le cegaron sus sueños", lamentó.



"No sé qué pretendía el señor (Uribe), sería acabar con la pobreza de Colombia, porque para él los pobres no tenemos derechos, no tenemos voz, no tenemos sueños, ni siendo pueblos indígenas ancestrales", aseguró.



Por su parte, Sebastián Escobar, coordinador del equipo penal de la organización de derechos humanos colombiana Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), que acompañó a Piña y a los demás familiares en la denuncia contra Uribe (2002-2010), explicó por qué eligieron Argentina.