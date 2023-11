Economía girará en las próximas horas el último pago al FMI

Lunes, 6 de noviembre de 2023

Son poco más de USD 830 millones los que vencen hoy pero cuyo pago se puede extender hasta mañana. El vencimiento necesitará de yuanes del swap chino para concretarse, dado el bajo nivel de reservas disponibles para hacerlo



Tras afrontar la semana pasada un vencimiento de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por cerca de USD 2.600 millones, la Argentina cancelará ahora intereses trimestrales por otros USD 830 millones con el organismo multilateral.



El Ministerio de Economía confirmó que este lunes, o a más tardar el martes, el Banco Central argentino girará al FMI, por indicación del Tesoro Nacional, los fondos necesarios para cubrir en tiempo y forma con esa obligación. El pago puntual asciende a 630 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG, el activo de reserva del Fondo), lo que al cambio de hoy equivale a unos USD 832 millones alc onvertir la cifra a dólares estadounidenses.



El dato es seguido de cerca por el mercado, ya que el último pago al Fondo generó una fuerte caída de las ya de por sí debilitadas reservas internacionales del Banco Central.



Analistas del mercado cambiario esperan que este nuevo compromiso sea cancelado con yuanes disponibles del swap de monedas con China, que le permitió al equipo comandado por Sergio Massa evitar una devaluación aún más fuerte que el 17% aplicado en agosto último, tras las elecciones primarias.



Este pago del vencimiento con el FMI se concretará a menos de dos semanas de las elecciones que definirán al próximo presidente de la Argentina por el período que va de 2023 a2027, entre Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza).



Las obligaciones con el Fondo Monetario de este año no terminarán de pagarse esta semana, ya que aún queda por afrontar otro pago de capital por unos USD 900 millones, antes de que termine el año. Los intereses se pagan cada tres meses (febrero, mayo, agosto y noviembre).



Ese pago deberá hacerlo el próximo presidente, ya que en el cronograma acordado con el Fondo se fijó como fecha el 21 de diciembre, y la nueva gestión asumirá el 10, once días antes.



Ante la insuficiencia de dólares y DEGs, el acuerdo de intercambio de monedas con China pasó a ocupar un lugar central para financiar el pago de importaciones y de la deuda externa.



Tras el último pago de capital, las reservas brutas cayeron a USD 21.800 millones, el nivel más bajo desde 2006.



El Gobierno anunció hace dos semanas la ampliación del swap y la activación de un nuevo tramo de libre disponibilidad por un extra de USD 6.500 millones, que se utilizaron en parte para cubrir vencimientos como el de hoy.



Los intereses que se le pagan al FMI vienen en aumento año tras año por la suba de tasas de interés a nivel internacional.



Pese al bajo nivel de reservas y la carencia de activos con los que hacer frente al mismo tiempo a la demanda de los importadores, a las compras de dólares financieros en las que el Banco Central vuelca reservas para evitar una ampliación de la brecha cambiaria y a vencimientos de deuda como el que cae hoy, el ministro de Economía dijo ayer que no habrá devaluación este mes.



Durante una entrevista con el periodista Luis Majul por LN+, Massa adelantó que existe un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para controlar el valor oficial de la divisa extranjera, de esta manera busca evitar un salto que dispare los costos de la economía, en un contexto de alta inflación.



En efecto, el candidato de Unión por la Patria afirmó, ante la consulta sobre el tema: “Te lo contesto ahora, no va a pasar, porque hay establecido un acuerdo con el Fondo que prevé que el 15 de noviembre, antes del balotaje, empieza el crawl”.



“Es más, te voy a dar otro dato, el primer día del crawl son tres pesos, para aquellos que especulan con el dólar futuro”, agregó.



Según había detallado en el pasado la cartera de Economía, el acuerdo con el Fondo implicaba mantener el dólar oficial mayorista en $350 luego de la suba del 22% que se le aplicó el 14 de agosto pasado, un día después de las PASO. Esa cifra se mantendría hasta el día 15 de noviembre, pocos días antes del balotaje presidencial, y a partir de esa jornada el dólar oficial se moverá todos los días en línea con una suba mensual del 3%, según indicaron.