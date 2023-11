Preocupación de ladrilleros: hace 20 días que no pueden trabajar Domingo, 5 de noviembre de 2023 El rubro de los ladrilleros se vio fuertemente afectado por las lluvias registradas en las últimas semanas de septiembre y la reciente crecida del río que cubrió por completo el área de trabajo. La situación se agrava aún más debido a que una vez que baje el nivel del río, deberán esperar unos 45 días para volver a extraer la materia prima para fabricar los ladrillos. Unas 400 ladrilleras ubicadas en las 14 zonas costeras de la ciudad de Corrientes.



La situación hidrológica en las zonas costeras presenta grandes complicaciones, debido a que las zonas donde se encuentran los pozos para extraer la tierra para la fabricación de los ladrillos se encuentran completamente tapados por agua.



El presidente de la Asociación Civil de Ladrilleros de Corrientes, Julio Abasolo, dijo a El Litoral: “Si baja el agua tenemos que esperar un mes y medio tal vez para volver a trabajar. Todavía no hay ayuda, pero este lunes tenemos una reunión con el Ministerio de Desarrollo social y esperamos alguna ayuda, pero sabemos que no va a ser en forma inmediata porque todo lleva su tiempo”.



Los ladrilleros deben realizar “changas” para poder subsistir de otra manera debido a que hace 20 días no pueden trabajar. Tras reclamos, este lunes los ladrilleros se reunirán con el Director General de Economía y Acción Social dr. Diego Medina, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes para plantear las inquietudes.