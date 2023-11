Estados Unidos pidió a Israel "PAUSAS HUMANITARIAS"

Sábado, 4 de noviembre de 2023

En una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Tel Aviv, el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que las "pausas humanitarias" eran "fundamentales" y que podrían facilitar a su vez la liberación de los rehenes de Hamas.



El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, pidió este viernes durante su visita a Israel "pausas humanitarias" para proteger a los civiles palestinos y distribuir ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, donde Hamas denunció un bombardeo israelí contra un convoy de ambulancias que dejó "decenas de muertos", mientras el líder del movimiento chiita libanés Hezbollah advirtió sobre la expansión regional de la guerra.



En una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Tel Aviv, el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que las "pausas humanitarias" eran "fundamentales" y que podrían facilitar a su vez la liberación de los rehenes en poder del grupo islamista palestino, que capturó a unas 240 personas durante su incursión del 7 de octubre en territorio israelí, en la que mató a más de 1.400 personas, la mayoría civiles.



"Creemos que todos esos esfuerzos serían facilitados con pausas humanitarias", dijo el diplomático, que realizó su segundo viaje a la región desde los ataques del 7 de octubre, en el que aseguró que Israel "jamás estará solo".



Mientras, en Washington, el Pentágono informó que drones estadounidenses "desarmados" sobrevuelan la Franja de Gaza asistiendo a Israel en la búsqueda de los más de 240 rehenes capturados por Hamas, entre los que hay una veintena con nacionalidad argentina.



Por su parte, Netanyahu reveló que rechazaba cualquier cese temporal de la lucha contra Hamas que no incluya la liberación de los rehenes.



"No nos detendremos hasta la victoria", agregó, y aclaró que esto significa "destruir a Hamas, (y lograr) el regreso de los rehenes y el restablecimiento de la seguridad para nuestros ciudadanos y niños".



La victoria será "nítida y clara" y "resonará durante generaciones", aseguró Netanyahu en una conferencia de prensa, antes de Shabbat (día de descanso y celebración judío que comienza antes del anochecer del viernes y se extiende hasta la misma hora del sábado), según replicó el medio local Times of Israel.



"Israel no permitirá la entrada de combustible a Gaza y se opone a enviar dinero a la Franja", dijo el premier israelí.