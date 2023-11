La directora del San Vicente fue separada por maltrato

Jueves, 2 de noviembre de 2023



Se trata de Delicia Escobar, quien había mantenido un conflicto con alumnos, tutores y docentes. “Ya se puso en funciones a la directora suplente por padrón”, informaron desde el Ministerio de Educación.



Por resolución ministerial, previo dictamen del Área Legal, fue desplazada de su cargo la ahora exdirectora de la Escuela N º 155, San Vicente de Paúl de la ciudad de Corrientes, Delicia Escobar. La directiva docente mantenía un conflicto con un grupo de tutores y alumnos de un curso de sexto grado, con denuncias incluidas presentadas por docentes, y otra realizada por una madre.



“Fue separada y reubicada en otra función” le informó este miércoles a el secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de Corrientes, Julio Navías.



“Por el momento cumple tareas administrativas mientras se sustancia el sumario administrativo” le añadió a este medio el funcionario.



Se debe recordar que un grupo de padres hizo la denuncia luego de que la directiva cancelara el baile que realizaban los alumnos de 6° grado para la fiesta de la educación física. Allí, una de las madres afirmó a que la directiva “zamarreó y agarró de los cachetes”, a su hija de 11 años.



Esta situación provocó que un grupo de tutores cortara, en varias ocasiones, el tránsito vehicular frente al establecimiento educativo.



Los problemas en la escuela comenzaron en 2019, según mencionaron los tutores. Este año se intensificaron y en dos oportunidades los padres se vieron obligados a pedir soluciones al Ministerio de Educación.



A principios de octubre pasado se inició un expediente. Así fue que los tutores de los estudiantes fueron citados por el Ministerio de Educación para certificar sus firmas ante una decena de notas presentadas.



Navías informó además que: “Ya se puso en funciones a la directora suplente por padrón y a la vicedirectora”.



En tanto Escobar ya fue reubicada y no se especificó en que área del Ministerio de Educación cumple nuevas funciones. “El clima institucional no es el mejor y queremos que todo se tranquilice”, admitió el funcionario.



Una de las denuncias de maltrato infantil



Emilia, madre de la niña que sufrió el presunto maltrato por parte de la directora, en su momento: “Me fui a retirar a mi hija de la escuela, veo que ella y sus compañeros salen llorando, yo no entendía nada. Los chicos y otros padres me cuentan que la directora zamarreó y agarró de los cachetes a mi hija”.