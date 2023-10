Tronco blanqueó por qué abandonó el programa de Alejandro Fantino

Sábado, 28 de octubre de 2023



El periodista habló del tenso cruce que mantuvo en vivo con el conductor.



Esta semana, Alejandro Fantino y Tronco se pelearon en el vivo de Neura y todo terminó con el periodista rompiendo una computadora y abandonando el programa a los gritos.



En Socios del espectáculo, Tronco habló a fondo del motivo que lo llevó a embroncarse: “¿Qué pasó ayer, no? Me levanté y me fui, después volví porque no me arrancó el auto. La posta es que me calenté porque venía muy cargado con cosas que le estaban pasando a mi familia, a mis viejos, a mi hermana, al país…”.



“Imaginate que en un solo día recibí siete malas noticias, más el quilombo que tenemos todos los días acá en Neura… Me mató, no sé. Siempre discutimos así, no pasa nada, hacemos un show, nos divertimos y tenemos la confianza suficiente para decirnos cualquier cosa”, reflexionó Tronco.



El periodista contó que con Alejandro Fantino se conocen hace más de veinte años y que, a esta altura, son mucho más que hermanos. “Se me saltó la térmica totalmente”, blanqueó Tronco.



“Rompí en serio la pantalla de la computadora porque la cerré muy fuerte y se rajó. Me levanté y me fui a la mierda. Me fui a negro, viste cuando se te nubla la vista y no ves nada… No sé qué pasó”, cerró Tronco.