La ONU aprobó un texto que reclama una "tregua humanitaria" en Gaza

Sábado, 28 de octubre de 2023

El texto es la primera respuesta formal de la ONU al enfrentamiento iniciado el 7 de octubre. Además, la resolución establece el acceso de ayuda sin trabas para llevar alimentos, bienes y servicios esenciales a la población civil del enclave.



La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este viernes por abrumadora mayoría una resolución no vinculante que reclama una "tregua humanitaria inmediata y duradera" en la Franja de Gaza y el acceso de ayuda sin trabas para llevar alimentos, bienes y servicios esenciales a la población civil del enclave.



La votación se saldó con 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones respecto del texto que propuso Jordania y que no nombra ni a Hamas ni a Israel.



Tras el fracaso en cuatro oportunidades del Consejo de Seguridad en llegar a algún consenso, el texto es la primera respuesta formal de la ONU al enfrentamiento iniciado el 7 de octubre, cuando Hamas lanzó un ataque contra territorio israelí y tomó a más de 200 rehenes que llevó a ese país a lanzar una serie de bombardeos contra la Franja de Gaza, a la que mantiene bloqueada.



La resolución pide también la “liberación inmediata e incondicional” de todos los civiles cautivos y exige su seguridad, bienestar y trato humano de conformidad con el derecho internacional.



Antes, la Asamblea había rechazado una enmienda presentada por Canadá que incluía una condena al ataque de Hamas del 7 de octubre y a la toma de rehenes.



En su réplica, el embajador de Pakistán, Munir Akram, evaluó que si Canadá fuera justo en su enmienda, aceptaría nombrar a Israel además de Hamas.



“Israel también necesita ser nombrado, si queremos ser justos y equitativos”, dijo. Y agregó: “Todos sabemos quién empezó esto. Son 50 años de ocupación israelí y de matanza de palestinos con impunidad”.



Esa propuesta canadiense fue rechazada por 88 votos a favor, 55 en contra y 23 abstenciones, con lo que no logró la mayoría de dos tercios requerida por la Asamblea.



El texto de Canadá tuvo a 36 países como copatrocinadores y el de Jordania a 7.



Los votos en contra al pedido de una tregua fueron los de Israel, Estados Unidos, Guatemala, Hungría, Croacia, Austria, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Islas Marshall, Tonga, República Checa, Micronesia, Fiji y Nauru.



Aunque el resultado de la votación no es vinculante, habitualmente se considera que tiene un peso político importante porque muestra la postura de la comunidad internacional en su conjunto.



Pese a que se trató de un texto por demás cuidado en busca de sumar más voluntades, Israel calificó casi de inmediato de "infamia" a la resolución de la Asamblea.



“Hoy es un día que pasará a la infamia. Todos hemos sido testigos de que la ONU no tiene ni una pizca de legitimidad. Está comprometida a garantizar más atrocidades. Según la familia de naciones, Israel no tiene derecho a defenderse”, advirtió el embajador israelí, Gilad Erdan.



La resolución pide también la “liberación inmediata e incondicional” de todos los civiles cautivos y exige su seguridad, bienestar y trato humano de conformidad con el derecho internacional



El diplomático se quejó de que la resolución no mencionara a Hamas, “como si la guerra comenzara por sí sola”, según el sitio oficial de la ONU.



"¿Que está pasando aquí? La única manera de destruir a Hamas es erradicarlo. ¿Por qué no responsabiliza a Hamas?”, preguntó Erdan, que subrayó que según el derecho internacional “no hay ninguna crisis humanitaria en la Franja".



Para el embajador, el de este viernes fue “un día oscuro para la ONU y la humanidad”.



Esta semana, Israel dijo que denegará la entrega de visados a representantes de Naciones Unidas, en medio de la tensión por las declaraciones sobre el conflicto con Hamas del secretario general del organismo, António Guterres, quien aseguró que fueron “tergiversadas”.



Votada ya la resolución en la Asamblea, el embajador de Francia, Nicolas de Rivière, justificó su respaldo al texto en que "nada justifica la matanza de civiles" y llamó a “trabajar colectivamente para establecer una tregua porque la situación en Gaza es catastrófica".



Con todo, dejó en claro que la adopción de la resolución “no puede reemplazar los esfuerzos del Consejo de Seguridad ni las decisiones que el órgano debe adoptar”.



El representante de la Unión Europea, Olof Skoog, en tanto, dijo que el bloque lamentaba profundamente el uso del veto en el Consejo de Seguridad porque la crisis requiere “un mensaje fuerte, oportuno y unido” por parte del máximo órgano de la ONU.



“La urgencia es brindar acceso humanitario seguro, rápido y sin obstáculos a las poblaciones necesitadas, por todos los medios posibles, ya sea un corredor o una pausa humanitaria”, expresó Skoog.