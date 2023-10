Britney Spears se relajó en la playa junto a su novio tras su fuerte testimonio

La cantante norteamericana viajó a Hawái luego de presentar un duro testimonio contra su padre, James Parnell Spears.



Britney Spears debió presentarse ante la justicia estadounidense por vía virtual para participar de una audiencia por su tutela. Allí, la icónica cantante se explayó sin tapujo alguno y se sinceró sobre cómo vivió los últimos trece años en los que su padre, James Parnell Spears tuvo control absoluto de su vida. Eso no solo abarca su carrera sino también todas sus finanzas, su salud,incluso si puede casarse o hasta tener hijos.



Tras enfrentarse a él, la cantante fue captada disfrutando del sol en Hawái. El medio TMZ difundió las imágenes de Britney Spears junto a su novio Sam Asghari. La artista estadounidense llegó al paradisíaco destino en un jet privado este jueves, tan sólo un día después de la audiencia en donde reveló que quiere demandar a su familia.



En algunas de las postales se ve a Britney junto a su actual pareja disfrutando del sol, mientras ambos están acostados en unos camastros. Por su parte, ella se ve sonriente y cubre su rostro con unos lentes y un sombrero, mientras luce un bikini rosa con detalles en animal print. En otras, se los ve a ambos caminando.



Lo cierto es que los últimos días para la cantante no fueron sencillos. La audiencia para recuperar el control total de su vida dejó reveladores hechos que acontecen en su vida. De hecho, Britney destapó que no tiene libertad para casarse ni tener más hijos. “Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé y mis cuidadores no me dejan ir al médico para quitármelo”, subrayó.



“Es mi deseo y mi sueño que esto termine. Las personas que me hicieron esto no deberían poder escapar y alejarse fácilmente”, dijo la intérprete de “Toxic”. Todas las decisiones que rodean a la estrella de 39 años han sido tomadas en gran medida por su padre Jamie Spears desde el colapso nervioso público que sufrió hace más de una década, lo que llevó a miles de fanáticos a lanzar en los últimos años la campaña en línea #FreeBritney que hoy está mas vigente que nunca.