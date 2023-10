Corrientes habilita trámites de licencias a través WhatsApp

Jueves, 26 de octubre de 2023



El Gobierno de Corrientes habilita circunstancialmente un número de teléfono móvil (celular) para iniciar el trámite de solicitud de licencia por razones de salud por parte de los agentes activos de la administración pública provincial.



Hasta la normalización del acceso a https://www.corrientes.gob.ar/ y https://recibodigital.corrientes.gob.ar/users/sign_in, para iniciar el trámite de solicitud de licencia por razones de salud, el agente debe comunicarse por la aplicación WhatsApp al siguiente número de teléfono: +54 9 3795 017168.



Al comunicarse, el agente será respondido y guiado para la consecución del trámite. Luego, recibirá un llamado de los médicos fiscales de la Subdirección de Reconocimientos Médicos dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, para finalizar el oficio.



Es importante destacar que se trata de un sistema de coyuntura, y que terminará una vez se normalice el acceso al sitio web del Gobierno de Corrientes.



La Subdirección de Reconocimientos Médicos comunicará el momento que vuelva a funcionar, nuevamente, el sistema de trámite de solicitud de licencias por razones de salud para los agentes activos de la administración pública provincial vigente.



Esta situación coyuntural se debe a que este martes 24, entre la mañana y el mediodía, se produjo un ataque al servidor de la provincia logrando cambiar direcciones de accesos a las páginas del Gobierno de Corrientes, entre ellas la de Recibo Digital y esta situación provocó la redirección a otras webs no oficiales.







Base de datos intacta, protegida con total seguridad



En este contexto, el subsecretario de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Provincia de Corrientes, Federico Ojeda, afirma que pese al evento la base de datos del Gobierno de Corrientes está intacta, no hubo pérdida de datos porque están protegidos con total seguridad.







Evento



El ataque se produjo entre la mañana y el mediodía de este martes 24, y desde entonces, el Gobierno Provincial trabaja en la solución de este problema.



En la tarea para regularizar el acceso, se cambiaron uno por uno los accesos, de forma manual y luego el sistema lo hace de forma automática cambiando los certificados de seguridad de las páginas para reiniciar todo el sistema.



Tras el trabajo, se espera que los proveedores de internet refresquen la memoria caché y se normalice totalmente el servicio.







Sugerencia



El subsecretario Ojeda recuerda que siempre que se va a ingresar a una dirección web: se verifique las HRL a entrar, tener en claro que es una dirección segura. Los sistemas avisan de no ser así y en estos casos no acceder.



También Ojeda aconseja a nunca compartir contraseñas; también a no abrir mail de remitentes sospechosos, desconocidos, y tampoco hacer clic en enlaces de dudosa procedencia. Siempre chequear, tener cuidado, y verificar dos o tres veces al momento de acceder a los sitios web o a los mails dudosos.



Además, el Subsecretario indica no compartir contraseñas, ni datos personales. El Gobierno de Corrientes o cualquier entidad bancaria, como así cualquier entidad oficial estatal, no pide contraseñas ni datos.