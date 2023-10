Veda electoral: qué se puede hacer y qué no Viernes, 20 de octubre de 2023 El domingo 22 de octubre se realizan las elecciones presidenciales, por lo que a las 8 horas del viernes comienza la veda electoral.

Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el próximo domingo 22 de octubre. Desde las 8 de este viernes comienza la veda electoral. A partir de ese momento se prohíbe el reparto de boletas y las actividades proselitistas, entre otras actividades.



Qué se puede hacer y qué no se puede hacer durante la veda electoral



Según consta en el sitio Argentina.gob.ar:



Se prohíbe realizar actos públicos de campaña, el proselitismo electoral incluidos los avisos publicitarios y el reparto de boletas y la apertura y funcionamiento de locales partidarios: la medida vale también para los posteos en redes sociales y la actividad online destinada a promover el voto de un candidato en particular.



Se prohíbe la publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos preelectorales, una medida que estará vigente hasta las 22 del domingo.



La venta de bebidas alcohólicas quedará restringida a partir de las 20 del sábado.



La portación de armas está prohibida durante la veda electoral



Se prohíben los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.



Hasta cuándo rige la veda electoral



La veda electoral se extenderá durante todo el fin de semana y recién se levantará a las 21 del domingo 22 de octubre, tres horas después de que hayan cerrado los centros de votación.



Por qué no se puede vender alcohol



Respecto a la venta de alcohol, quedará restringida formalmente desde las 20 del sábado 21 de octubre y se extenderá hasta las 21 del domingo.



Qué pasa con quienes violan la veda electoral



Los ciudadanos que no respeten la veda podrán ser denunciados por violación al Código Electoral, y sancionados si la Justicia comprueba la falta.



Las penas establecidas para aquellos que violan la veda dependen del incumplimiento en el que incurran.