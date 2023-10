Entrega de certificados de escolaridad y supervivencia en el IPS

Jueves, 19 de octubre de 2023



El titular del Instituto de Previsión Social, Marcos Amarilla, anunció que, desde el próximo 6 de noviembre, los beneficiarios que perciben salario familiar podrán hacer la presentación de los certificados de escolaridad y supervivencia.



El periodo de entrega se extenderá hasta el 15 de diciembre inclusive, de 7:30 a 17, en las oficinas fijas móviles, como puntos de recepción. Además, queda vigente la posibilidad de entregar de manera digital los certificados, las cuales deben contener necesariamente firma digital o código QR verificable.



“Gratamente podemos decir que nuestros afiliados ya sea por sus propios medios o con la ayuda de un familiar, utiliza los canales digitales, que evita tener que llegar a nuestras oficinas, haciéndolo de forma simple y en cualquier momento”, dijo el titular de la caja, Marcos Amarilla.



Remarcó el titular del IPS que “es muy importante hacer la presentación de los documentos con tiempo para acelerar los tiempos de carga en las áreas correspondientes para lo que significará la liquidación en tiempo y forma”.



Explicó el funcionario provincial que como cada año, "si bien tenemos un tiempo más que importante para la entrega, solicitamos a los beneficiarios no aguardar a último momento para dicho trámite, cuya carga conlleva un periodo administrativo, lo cual en caso de algún inconveniente en la documentación, se pueda subsanar en los tiempos que establecimos para que nadie quede sin el beneficio":



Documentación a presentar



Certificado de escolaridad y supervivencia original actualizado (hasta 30 días antes) acompañado con una fotocopia del DNI del afiliado



- Por Esposo/a (Certificado de Supervivencia de Esposo/a)



- Por Hijo/a o menor a cargo (Certificado de Escolaridad – alumno regular)



- Por Hijo/a o menor discapacitado a cargo (Certificado de escolaridad si estudia) o (Certificado de Supervivencia del menor) (Certificado de Escolaridad de Pensionados Menores de 21 años)



En todos los casos dicha documentación no deben contener enmiendas o tachaduras, que contengan distintos colores de tinta, que estén incompletas o ilegibles.



Además, quienes deseen emitir certificaciones vía web deben ser en formato PDF, con la firma digital o código QR a beneficiarios.ips@corrientes.gob.ar.



• Modalidad Presencial: desde el lunes 06/11/2023 al 15/12/2023 inclusive en los horarios habituales de atención tanto en Sede Central como en las Delegaciones del interior,



• Oficinas móviles: el plazo se extenderá desde el 01/11/2023 hasta la última atención del mes de diciembre,







• Correspondencia y Correo electrónico se tomarán como válidas las recepcionadas desde el 01/11/2023 hasta el último día habil del mes de diciembre de este año. Correo de recepción: salariofamiliar.ips@corrientes.gob.ar







A tener en cuenta



1- Estas mismas pautas se aplican a los casos de los afiliados pensionados menores de edad a los efectos de continuar percibiendo su beneficio de pensión.(menores de 18 a 21 años).



2- NO SE ESTA SOLICITANDO SUPERVIVENCIA DE BENEFICIARIOS EN GENERAL, A EXCEPCION DEL ITEM ANTERIOR



3- LOS CERTIFICADOS ESCOLARES SON POR ALUMNO REGULAR, NO SERAN VALIDAS LAS DE INICIO NI DE INSCRIPCION DE CURSADO.



4-En todos los casos se tomarán como válidas las certificaciones emitidas con hasta 30 días anteriores al 06/11/2023. Las presentaciones posteriores a este período se considerarán fuera de término, dándose prioridad a aquellos que hayan cumplido en tiempo y forma.



5-Tener presente que las certificaciones no deben estar tachadas, enmendadas ni contener sobrescritos, y demás requisitos mencionados en el anexo de la Res 6631/22.