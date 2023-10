Cambios de paradas de las líneas de colectivos por obras

Miércoles, 18 de octubre de 2023



A partir de este miércoles 18, la Municipalidad de Corrientes llevará a cabo cambios en ubicación de las paradas de colectivos debido a obras de reacondicionamiento en el centro de la ciudad. Afectará a las líneas 101, 110, 102, 103, 105, 106 y 108.



Las líneas de colectivos afectadas por estos cambios son la 101 B y C, 110 A y C, 102 A y B, 103 A, 105 A y B y 108 A, sobre Avenida Costanera entre Salta y Tucumán. En tanto que las líneas 103 B y C, 105 C y 106 A, B y C, en Avenida Vera entre Córdoba y Mendoza,



La Municipalidad de Corrientes informa a los usuarios de estas líneas de colectivos que se han tomado medidas para garantizar que estos cambios no afecten significativamente su comodidad ni su eficiencia en el transporte público. Se espera que estas reubicaciones temporales contribuyan a la realización de las obras de reacondicionamiento de manera más rápida y eficiente.



Los cambios en la ubicación de las paradas de colectivos estarán vigentes durante el período de obras, y se espera que se restablezcan a su ubicación original una vez que se completen los trabajos de reacondicionamiento.