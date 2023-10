Argentina reclamó Derechos de niños israelíes y palestinos

Jueves, 12 de octubre de 2023



El canciller Santiago Cafiero confirmó que son 1.419 los argentinos y argentinas que solicitaron ser repatriados desde Israel e informó que trabaja en cooperación con la AMIA para que un vuelo privado se sume al operativo.



El Gobierno nacional se sumó este miércoles al reclamo internacional para que el Movimiento de Resistencia Islámica, Hamas, libere a los rehenes que están en su poder, y que "prontamente se pueda hacer efectiva una intervención humanitaria internacional que garantice la vida y el pleno ejercicio de los derechos humanos de niños israelíes y palestinos".



En declaraciones radiales realizadas mientras avanza el operativo "Regreso Seguro" para repatriar, en el menor tiempo posible, a los argentinos que hasta el momento solicitaron ser evacuados de Israel, el canciller Santiago Cafiero reclamó que el movimiento islamista "acepte el requerimiento de la comunidad internacional para que se liberen los rehenes", entre los que se encontrarían algunos argentinos.



Cafiero subrayó la necesidad de que priorizar "en primer lugar los niños, y que las fuerzas israelíes que están operando en Gaza permitan una evacuación para que se logre la salida de la población civil de la zona de conflicto".



En tanto, se espera que la noche de este miércoles arribe a Tel Aviv el avión Hércules C-130 de la Fuerza Área que comenzará a concretar el plan de evacuación organizado por el gobierno de Alberto Fernández, que, según se estima, podría trasladar al país a 200 personas por día.



En declaraciones a Radio Télam, Cafiero destacó que el número de solicitudes de repatriación registradas por la vía diplomática pasó en las últimas horas de 1.246 a 1.419, como consecuencia del conflicto que recrudeció el último fin de semana, tras ataques múltiples de la organización islamista Hamas en Israel, que -entre otras víctimas- ocasionaron la muerte de siete argentinos mientras que otros 15 permanecen desaparecidos.



Para la evacuación de argentinos que desean retornar al país, partió ayer un avión "Hércules" de la Fuerza Área rumbo a Israel para llevar a cabo un "puente aéreo" entre el aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv, y el de Roma, la capital italiana.



Allí, los ciudadanos argentinos abordarán aeronaves de Aerolíneas Argentinas de regreso al país.



En el marco de la operación llamada "Regreso Seguro", el avión ya hizo escala en Chipre y continúa rumbo a Israel, con el objetivo de "sacar lo más rápido posible" a los argentinos de ese país.



El canciller señaló además que, con el objetivo de acelerar el tiempo del procedimiento de rescate, el Gobierno "trabaja en una iniciativa pública-privada", con la colaboración de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), "para lograr el retorno lo antes posible de los argentinos que se han anotado en el registro".



Se trata de un vuelo charter privado que gestiona la AMIA, en colaboración con la Cancillería argentina.



"Desde la Cancillería estamos trabajando en conjunto con la AMIA y el resto de la comunidad para facilitar el proceso de evacuación a través de iniciativas privadas. La cooperación de toda la comunidad es esencial en tiempos de violencia e incertidumbre", agregó en su posteo en la red social.



El canciller expresó además la necesidad de evacuar rápidamente de Israel a un grupo de 120 estudiantes que se encuentra allí en un viaje de estudios, como también a los turistas argentinos que están alojados en hoteles y a quienes residen en el país y quieran regresar, en medio del conflicto bélico.



Según fuentes oficiales, se espera que la tripulación del avión "Hércules" disponga este miércoles del plan de vuelo para concretar mañana el primero de los viajes entre Tel Aviv y Roma.



Además, se evalúa la posibilidad de sumar este viernes una segunda aeronave de la Fuerza Aérea a la zona para aumentar la cantidad de vuelos entre Israel e Italia y, de ese modo, ampliar la capacidad de evacuación.



El Gobierno nacional estima que un Hércules puede llevar a cabo tres vuelos por día y, de ese modo, evacuar cada jornada a unas 200 personas, un número que se duplicará si se incorpora otro avión militar de ese tipo a la misión.



Más temprano, en declaraciones a Radio Provincia, el canciller dijo que mantiene contacto directo con el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, como también con la Embajada argentina y del consulado en Tel Aviv.



Cafiero reconoció que "todavía hay 15 argentinos" que no han sido localizados tras los ataques llevados a cabo por Hamas.



El canciller volvió a condenar "sin miramientos los actos de terrorismo" cometidos el fin de semana y a "rechazar la violencia" en la región.



"Buscamos que haya un llamamiento al alto el fuego, que se recupere la negociación, la diplomacia, la utilización de la palabra y no de la fuerza. La guerra es una gran derrota porque las familias palestinas e israelíes sufren del mismo modo", afirmó.



Campaña en redes

Mientras tanto, una campaña para pedir por la liberación de argentinos presuntamente rehenes del movimiento radical islámico Hamas en la Franja de Gaza fue lanzada este miércoles en redes sociales por personalidades como el actor Ricardo Darín junto familiares y amigos de los hermanos Iair y Eitan Horn, quienes se encuentran desaparecidos desde el sábado tras los ataques perpetrado en territorio de Israel.



A través de un video difundido a través de la cuenta de Instagram @liberenaloshorn, familiares y amigos de los hermanos desaparecidos exigieron: "Por favor, devuelvan a los argentinos".



"Liberen a la gente inocente, por favor detengan esto", exhortó Darín en otro pasaje del video.



A eso se suma también una campaña de recolección de firmas creada en la plataforma de Change.org ( http://change.org/ArgentinosEnIsrael ) que, con más de 19.000 adhesiones reunidas hasta el momento, pide que "se arbitren los medios necesarios para el regreso seguro de turistas argentinos varados en el aeropuerto de Tel Aviv o la salvaguarda a un territorio neutral".



Por otra parte, la Cámara de Diputados manifestó este miércols su "enérgica condena y repudio contra las acciones terroristas perpetradas por Hamas desde la Franja de Gaza y dentro del territorio israelí".



La declaración de la Cámara baja, votada esta mañana por los diputados a mano alzada al final de una sesión en la que se aprobaron un conjunto de proyectos, expresa "su enérgica condena y repudio contra las acciones terroristas perpetradas por Hamas desde la Franja de Gaza y dentro del territorio israelí".



"Nuestra solidaridad incondicional con las víctimas y familiares. No aceptamos y condenamos, como siempre lo hemos hecho, todo tipo de violencia como método para resolver los conflictos entre países y exhortamos a dar cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas, en especial la 1397 (2002) del Consejo de Seguridad que sostiene la necesidad de dar cumplimiento al concepto que dos estados Israel y Palestina, vivan uno junto a otro, dentro de fronteras seguras y reconocidas", se afirmó.



