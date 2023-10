Hamas dijo que liberó a la mujer y sus dos hijos rehenes Jueves, 12 de octubre de 2023

"Una colona israelí y sus dos hijos fueron liberados tras ser detenidos durante los enfrentamientos", indicó en un comunicado el movimiento islamista. La información no fue confirmada por el ejército israelí.

El movimiento islamista radical palestino Hamas afirmó este miércoles que liberó a tres israelíes capturados en la ofensiva lanzada el sábado contra Israel desde la Franja de Gaza.



"Una colona israelí y sus dos hijos fueron liberados tras ser detenidos durante los enfrentamientos" entre la milicia radical y el Ejército israelí, indicó un comunicado del brazo armado de Hamas, que gobierna el enclave desde 2007.



El Ejército de Israel no confirmó esa información, según la agencia de noticias AFP.



Un video difundido poco después por Al-Aqsa TV, el canal de Hamas, muestra a una mujer con camisa azul junto a dos niños y tres hombres armados alejándose de una zona de alambre de púas que parece ser la valla erigida por Israel alrededor de la Franja de Gaza.



Pero la televisión pública israelí señaló posteriormente que las imágenes mostraron a personas que "nunca habían sido llevadas a Gaza".



La prensa local indicó que la mujer es Avital Aladjem, una residente del kibutz Holit que, según su relato, había sido llevada por la fuerza el sábado por hombres de Hamas junto a los dos hijos de un vecino a la zona fronteriza entre Israel y la Franja de Gaza tras el asalto del sábado.



Aladjem expresó que sus captores la dejaron libre para salir con los niños hasta la valla.



Se cree que decenas de israelíes y extranjeros, entre ellos soldados, civiles, niños y mujeres, permanecen en manos de Hamas en Gaza desde el sábado y hasta esta noche no se reportó oficialmente ninguna liberación.



Según los últimos datos oficiales, la escalada de violencia causó unos 1.200 muertos y más de 2.700 heridos en Israel, así como unos 1.100 y 5.300, respectivamente, en Gaza.



Al menos 100 personas, entre militares y civiles, fueron secuestradas durante el ataque y se encuentran cautivas en el enclave palestino.