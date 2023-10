Levantaron la toma y liberaron a los rehenes en Paraguay

Jueves, 12 de octubre de 2023



Desde el portón principal, acompañado de un contingente policial, el viceministro de Política Criminal, se realizaron las negociaciones con los reclusos que tenían el control del penal más grande del país, que derivaron en la normalización.



Los reclusos de la Penitenciaría Nacional paraguaya de Tacumbú pusieron este miércoles fin al motín que iniciaron el martes y dejaron en libertad a los rehenes que mantenían, entre ellos el director del penal, tras un diálogo con autoridades de Política Criminal, en tanto el presidente Santiago Peña prometió “mejorar las condiciones” dentro de la cárcel, pero dejó en claro que “no se negocia” con los reos.



El director de Inteligencia de la Policía, comisario Ever Paris, fue el encargado de anunciar el fin de la revuelta, después de conversaciones que el viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora, tuvo en el penal con algunos reclusos, que reclamaban su presencia y la del ministro de Justicia, Ángel Barchini.



Desde el portón principal del penal, acompañado de un contingente policial, Nicora comenzó las negociaciones con los presos que tenían el control del penal más grande del país y uno de los más peligrosos del mundo.



El comienzo de la crisis penitenciaria

La crisis penitenciaria se desató luego de que Barchini acusara al grupo criminal Clan Rotela de la muerte del suboficial Oliver Lezcano, procesado por el asesinato de un militar.



Ayer, los reclusos difundieron un video que fue enviado, supuestamente, por el mismo Lezcano desde la clandestinidad y en el cual afirmaba que estaba vivo y que no había sido descuartizado.



"En cualquier momento me voy a volver a entregar", afirmaba el policía en la cinta.



Barchini no hizo declaraciones ni asistió a la Penitenciaría, lo que generó críticas de los familiares de los reos y de la oposición.



Entre los rehenes estaba el director del penal, Luis Esquivel, una veintena de guardiacárceles -anoche se hablaba de 10- y más de 30 mujeres que estaban de visita.



El Clan Rotela es una organización criminal "de alcance nacional, que controla gran parte del tráfico de estupefacientes dentro y fuera de las prisiones", según el sitio especializado Insight Crime.





La palabra de Peña tras la crisis

Superada la revuelta, Peña afirmó en conferencia de prensa que su administración va a “mejorar la condición de vida” de los reos y a profesionalizar al personal penitenciario, y rechazó que exista “una crisis” en el área.



Peña no especificó los términos del acuerdo por el que cesó el motín, pero insistió en que el Ejecutivo “no va a negociar” con personas privadas de libertad.



“No estamos para negociar con personas que están privadas de su libertad. No podemos utilizar (como pretexto) la insuficiencia de la seguridad penitenciaria, no podemos ceder con estos pretextos a lo que es la delincuencia y el crimen organizado. Mantuvimos una comunicación con ellos mediante el viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora”, explicó el presidente.



Admitió que en materia carcelaria existe un problema que “se viene arrastrando desde hace varios años” y dio por hecho que su gestión dejará “un mejor sistema penitenciario que el actual”.



Para eso, en busca de llegar a una solución “compleja” y de fondo, el Gobierno apuntará a la profesionalización del personal penitenciario y a mejorar la calidad de vida de los internos, sobre todo “en el respeto a los derechos humanos”, reportó el sitio estatal IPParaguay.



Peña reconoció que Tacumbú es “una penitenciaría superpoblada, con miles de reclusos, de los cuales solo 1.000 tienen una condena”, y respaldó al ministro Barchini. “Esto no es una responsabilidad del Ministerio de Justicia”, afirmó.



Con todo, el Senado aprobó hoy dar entrada a un pedido de interpelación a Barchini por la crisis en la cárcel de Tacumbú, iniciativa que será discutida la semana próxima, aunque el gobernante Partido Colorado tiene mayoría en el cuerpo.