Rige el alerta de inundación en Paso de los Libres

Miércoles, 11 de octubre de 2023



El director de Defensa Civil Alcides Acuña indicó "el río en estos momentos, en Paso de los Libres, está en 8,10 metros. Nosotros entramos en la etapa de evacuación a partir de los 8,50 metros".





"Creemos que hoy mismo podemos entrar en esta etapa de evacuación. Si bien es cierto, en Paso de los Libres comenzamos a evacuar familias afectadas por el agua a partir de los 9,20 metros. Pero estamos muy preocupados por el gran caudal de agua que todavía está sobre Santo Tomé. Nosotros estimamos que ese flujo de agua que está ahí en la ciudad de Santo Tomé, puede llegar en las próximas 24 o 48 horas acá en el puerto local y puede afectar la ciudad de Paso de los Libres, o sea, los ribereños, donde tendríamos que comenzar la etapa de evacuación".



Asimismo confirmó que la localidad está bajo alerta por fuertes lluvias y tormentas. "Si bien todavía no está precipitando, tenemos un pronóstico de lluvias y tormentas para todo el día en Paso de los Libres. Así que también eso nos puede afectar enormemente la tarea de evacuación. Y por supuesto, lógico, el río va a trepar unos centímetros más a consecuencia de las lluvias que esa agua va a desarmar sin duda alguna en el cauce del río Uruguay".



Sobre la evacuación de personas, Acuña dijo "todavía tenemos un margen ahí de un metro, un metro veinte, para comenzar a evacuar familias de la costa del río Uruguay. No obstante eso, ya tenemos familias que están siendo afectadas porque no están pudiendo trabajar. Están los ribereños sobre todo, a lo que lo estamos sintiendo ya con módulos de alimento y alimentos para sus animales de sustancia, que son los que primeros afectados por la crecida del río Uruguay".