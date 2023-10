El dólar blue superó los 1.000 pesos

Martes, 10 de octubre de 2023

Luego de un arranque de semana en alza, durante la mañana del martes el dólar blue volvió a pegar un fuerte salto en el mercado cambiario de Mendoza y la preocupación en los bolsillos continúa en alerta. La cotización de la divisa volvió a subir y en las cuevas ilegales se está comercializando a 1.020 pesos para la venta y en 1.000 pesos para la compra, lo que significó un nuevo récord en la provincia.



Desde hace dos semanas que se comenta que el dólar paralelo no encuentra ningún tipo de estabilidad y que, en el peor de los casos, podía llegar a los mil pesos. Los análisis no fueron erróneos y hoy el récord es una realidad.



Por su lado, según la pizarra del Banco de la Nación Argentina, el dólar oficial se mantuvo inmóvil y está en 367.24 pesos para la venta.



El dólar solidario o dólar ahorro, está en 639.63 pesos. Esta cotización hace referencia a que lo pueden adquirir personas que no están inhibidas, es decir, que pueden comprar por homebanking o en la sede bancaria e incluye un 30% de Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria y un 45% extra a cuenta del Impuesto a las Ganancias.



Con respecto a los dólares financieros, el correspondiente al Mercado Electrónico de Pago se puede conseguir en 840 pesos sin tener en cuenta el agente intermediario, está en 914.89 pesos.