Santo Tomé supera la crecida de hace dos años

Martes, 10 de octubre de 2023



Carlos Molina es el director de Defensa Civil del municipio de Santo Tomé y comentó sobre la creciente del río Uruguay. "Con datos de las 6 de la mañana, en Santo Tomé teníamos una marca de 12,18 metros".



El director de Defensa Civil de la localidad de Santo Tomé explicó sobre la situación con la creciente del río Uruguay, "en estos momentos, con datos de las 6 de la mañana, en Santo Tomé teníamos una marca de 12,18 metros, donde superamos la marca de alerta que es 11,50. Con un pronóstico bastante complejo, porque estamos recibiendo el repunte de aguas arriba, producto de las lluvias la semana pasada en la zona del Brasil. Una inundación muy particular, porque los pronósticos que tenemos van a superar las marcas que hemos tenido en estos dos últimos años, que fueron de 12,89 metros, donde nosotros estimamos que andaríamos entre los 14 y 15 metros", detalló.



Asimismo dijo que ante los pronósticos, desde el área se informando a los vecinos: "Nosotros, desde que tomamos contacto, que venía la crecida del río desde el día 4 de octubre, que empezamos a hacer el seguimiento. Nos acercamos a los vecinos, que inicialmente con las inundaciones anteriores se evacuaban, se autoevacuaban, y alertándole que de acuerdo a las previsiones que nosotros teníamos, quienes serían los vecinos posiblemente evacuados o autoevacuados".



"Hicimos un relevamiento pormenorizado, familia por familia, y considerando la altura del río, estamos en contacto directo para avisarle en qué oportunidad van a ser evacuados. En estos momentos se está produciendo dos evacuaciones, pedidos justamente de esas familias que nosotros tenemos registradas, para poder asistirlas".



Molina sostuvo que "los 14 o 15 metros estimamos que llegaría el pico a partir de mañana miércoles y jueves. El relevamiento que nosotros tenemos de las primeras familias que serían afectadas es un total de 30, que estaríamos en una altura del metro 13.50 a 14. A partir de esa altura, indudablemente la población es mayor", afirmó.



Confirmó "tenemos un registro hasta de 140 familias que viven en esa zona. Son muy numerosas. Tenemos previsto tres centros de evacuados, donde de acuerdo a la característica del grupo familiar se los va distribuyendo. Hasta este momento esos sitios no están siendo ocupados porque las familias que estamos asistiendo son autoevacuadas. O van a casas de familiares o van a algún otro lugar donde ellos pueden estar", sostuvo.



Consultado por experiencias anteriores sobre cuánto tiempo puede durar esa situación y en cuánto tiempo estas familias pueden regresar, Molina dijo "esta inundación en particular que nosotros ya venimos, esta es la tercera en los dos últimos meses porque es producto de la corriente del niño. Va a demorar unos días más, para nosotros unos días más es dos barras tres días el pico de la creciente, es decir, una altura máxima considerando que todo el río Uruguay está con mucho caudal de agua, es decir, no baja rápidamente. Las proyecciones que tenemos es que una vez que llegue el pico van a tener dos barras tres días. Eso nos da una perspectiva que la gente estaría en principio en estos lugares de alojamiento entre siete a diez días hasta que el agua baje y permita que puedan volver a su domicilio".



El funcionario además dijo que por el momento "hay dos familias autoevacuadas que fueron ayer a la tarde y en estos momentos nosotros terminamos de confirmar dos pedidos de familia, una que tiene cuatro integrantes, dos mayores, dos menores y el otro es un mayor adulto nada más. Y es muy probable que ese número vaya aumentando en el transcurso de las horas", puntualizó el director de defensa civil del municipio de Santo Tomé, Carlos Molina.