Se confirmó la prueba de ADN a la mujer que podría ser la madre de Luis Miguel

Lunes, 9 de octubre de 2023

Luego de varios años de lucha, familiares del cantante lograron la autorización de la Justicia para comprobar la identidad de Honorina Montes

En el marco de la última visita de Luis Miguel a la Argentina, un tema que desde hace años se encuentra rondando en los pasillos mediáticos volvió a tomar fuerza, y es la teoría de que la madre del cantante se encuentra viviendo en el país, más precisamente en el Hospital Moyano bajo otra identidad, ya como incluso refieren familiares de ella. Es en medio de este panorama que las novedades judiciales se festejaron por parte de quienes abogan por el derecho a la identidad.



La Justicia otorgó permiso para llevar a cabo un análisis de ADN a una mujer que fue identificada en múltiples ocasiones como Marcela Basteri, pero que en realidad dice llamarse Honorina Montes, según se reveló en la última edición de Secretos verdaderos, el ciclo a cargo de Luis Ventura, periodista que está siguiendo de cerca este caso desde hace varios años, por lo que incluso denunció amenazas para que cese con su investigación.



En el programa emitido por América, el conductor leyó un documento oficial emitido por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional. El texto instruye que se realice “de manera urgente” la recolección de muestras de ADN y/o material genético de la señora identificada como ‘H’, así como de Ivana Analía Basteri y Flavia Carla Basteri, primas de la madre de Luis Miguel, quienes aseguran tener pruebas contundentes de que Marcela estaría internada en ese hospital neuropsiquiátrico con una identidad falsa.



“La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional ordena que se proceda -con carácter urgente- a la extracción de ADN y/o material genético de la señora ‘H’, Ivana Analía Basteri y Flavia Carla Basteri”, expresa el texto, a la vez que aclara: “A los efectos de que se proceda a obtener un perfil genético de cada una de las nombradas para su posterior cotejo. Ello para establecer si estas últimas responden al mismo perfil genético de la primera mencionada”.



Durante la emisión del programa, Ivana y Flavia estuvieron presentes como invitadas y expresaron su entusiasmo ante la posibilidad de que se confirme la identidad de la mujer, además de compartir también sus sentimientos de nerviosismo y expectativa, señalando que la mujer en cuestión se encuentra en buen estado de salud y bien cuidada.



Los últimos días, en A La Tarde, programa que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América, las mujeres confirmaron tener pruebas contundentes de que se trata de Marcela la persona internada en Buenos Aires: “Así como los marcamos, tiene los lunares. Tiene todos los detalles. Tiene el mismo lunar en el cuello”, comenzó diciendo Ivana mientras de fondo en la pantalla mostraban dos imágenes de la supuesta mamá de Luis Miguel. Un detalle no menor es que ambas imágenes tenían 40 años respectivamente una de la otra. “Ella cosía y siempre usó un dedal... y este dedo (anular) lo tiene torcidito”, sumó Flavia.



Además, sumaron más información al respecto que puede ser valiosa para entender qué pasó con la mujer: “En el año 1992, cuando vinieron mis tíos, lo primero que le preguntaron fue qué había pasado con Marcela y mi tía le dijo que no sabía. Mi papá le dijo ‘quizás no aparezca más o quizás el hijo la vendió o la puso en un neuropsiquiátrico con otro nombre y con otro apellido’”, concluyó Flavia quien sostiene que ella está en nuestro país, versión que por años Ventura afirmó de manera contundente.



Quién también se proclamó al respecto y hace unos meses fue Lorena Della Torre que es hija de un primo hermano de Marcela Basteri. Según su relato, conoció a la mujer, a la que entre otras cosas su padre le enseñó a andar en bicicleta, cuando era apenas una niña. Y no tiene ninguna duda de que es la misma que en la actualidad se encuentra internada en el Hospital Moyano bajo el nombre de Honorina Montes. De hecho, cuenta que la visita con asiduidad y que, la última vez que la vio, fue el pasado sábado 29 de julio, horas antes de que el intérprete de “Cuando calienta el sol” arribara a la Argentina para ofrecer una serie de show en el Movistar Arena.



Con respecto a la posibilidad de que el examen de ADN a la mujer dé como resultado negativo a un vínculo familiar, Ivana reveló que continuará visitando a la mujer que está internada en el centro de salud mental.