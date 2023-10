Las declaraciones del 2° debate presidencial Lunes, 9 de octubre de 2023



Los cinco candidatos a la Presidencia de la Nación debatieon sobre "Seguridad"; "Trabajo y producción", y "Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente".



Los primeros dos tópicos fueron consensuados entre los equipos de los candidatos, mientras que el tercero fue votado por la ciudadanía mediante una página web que puso a disposición la CNE. El debate se puede ver en el canal de Youtube de la CNE.



21:00 Comenzó el segundo debate presidencial

Los cinco candidatos a la presidencia disertaron desde la Facultad de Derecho en el minuto inicial provisto por el reglamento del debate, mientras que los moderadores explicaron el orden de exposición y que el orden de los atriles fueron dispuestos por sorteo público.



Si bien la política internacional no será un eje temático, tres de los cinco aspirantes a la Presidencia, Milei, Bullrich y Schiaretti, "expresaron su solidaridad" con Israel luego de los ataques terroristas de Hamas en el sur del país. Massa condenó el ataque sin mencionar al país conducido por Netanyahu, mientras que Bregman lamentó las muertes de víctimas civiles pero resaltó que es un conflicto que surge de la "política de ocupación y apartheid" de Israel contra Palestina.



21.05 Las exposiciones iniciales

Cada candidato dedicó su minuto inicial como medio para dirigirse a sus votantes. El candidato de la Libertad Avanza se enfocó en la crisis económica. "El país está al borde de su peor crisis de la historia (...) Estamos al borde de una hiperinflación con indicadores sociales peores que en 2001. Esto no se arregla con palabras medidas sino con medidas contundentes", dijo.



El candidato de Unión por la Patria, por su parte, le habló directamente a su electorado y prometió detallar programas. "Venimos a contarte cómo va a ser la Argentina a partir del 10 de diciembre", puntualizó.



Bullrich, de Juntos por el Cambio, apuntó directamente contra sus contrincantes. "Hemos visto lo más brutal de la corrupción kirchnerista, yates de Insaurralde puntos máximos. Milei se ha asociado con ellos también en estos días", dijo.



El gobernador saliente de Córdoba también fue por el lado de la economía y responsabilizó a "los gobiernos de la grieta". "Argentina vive el desastre económico que han hecho los ultimos gobiernos nacionales", aclaró. Bregman, del FIT, tuvo una postura similar al mencionar las "coaliciones que nos vienen gobernando" que están "estalladas". "Lo que no queremos más corrupción de políticos y jueces", apuntó.



21:10 Bullrich inició el bloque de seguridad

La candidata de Juntos por el Cambio resaltó su rol como exministra de Seguridad durante le macrismo, propuso bajar la edad de imputabilidad y dijo que la "acompaña Chocobar".



21:15 Milei respondió a Bullrich por la portación de armas



En su exposición, Bullrich acusó a Milei de "querer liberar" la portación de armas, en lo que fue una de sus declaraciones más polémicas desde que trepó a la esfera pública. Milei le respondió: "Lamento que, al igual que en el debate anterior, mienta. Ahora lo hace con el tema de armas (...) Hay una ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirlas, porque no puede ser que los delincuentes estén armados y los honestos no".



21:25 Massa y Bullrich, protagonistas del primer cruce

Massa resaltó su paso por al intendencia de Tigre en el eje de Seguridad para dar sus propuestas sobre la inseguridad. "Vamos a encarar la lucha de política contra el crimen, vamos a crear una agencia federal con los mejores de las cuatro fuerzas federales”, dijo. Además, detalló algunas de las medidas que implementaría en todo el país en torno a la "prevención", como cámaras, móviles, sistemas satelitales, botón de pánico para cada una de las ciudad desde más de 50 mil habitantes.

Bullrich, por su parte, le replicó: "Hace cuatro años que estás en el gobierno. No hables de Tigre", dijo sobre su rival, en su carácter de ministro de Economía. "Ustedes aumentaron los homicidios el 60 por ciento en Rosario, liberaron narcos, generaron la peor crisis de inseguridad. ¿Tus números te los da Insaurralde, que te dijo que vale 500 pesos el yate que se compró? No podes hacer buena seguridad si tus socios son corruptos. Vos defendiste a Scapolan, un defensor del narcotráfico", agregó.



21.30 Inicio del eje Trabajo y Producción

Los aspirantes a la Casa Rosada discutieron sobre dos ejes fundamentales en medio de la crisis económica y algunos de ellos presentaron propuestas. Massa, por su lado, planteó "paritarias libres" como mecanismo para mejorar los ingresos de los trabajadores y "reducción de impuestos". Si bien en este último punto no aclaró el cómo, destacó sus medidas recientes como la devolución parcial del IVA y el aumento del piso de Ganancias para los trabajadores.



Milei, por su parte, le reprochó a su rival oficialista que "habla solo de los trabajadores" sin mencionar al "capital" o la caída en la producción. Si se olvida del capital, la productividad va a ser muy baja", apuntó. "Como consecuencia, el 30% de los trabajadores formales están bajo la línea de pobreza. No hizo referencia a la producción que se cae a pedazos como consecuencia de su gobierno", dijo.





21:32 Bregman preguntó a Massa si "puede vivir con un sueldo de jubilado"



La candidata del Frente de Izquierda hizo uso de su derecho a réplica para contestarle al ministro de Economía luego de su exposición. "Quiero preguntarle al ministro si puede vivir con 124 mil pesos por mes, como viven los jubilados, bono incluido", dijo.



"El ministro ya firmó con el FMI para después de las elecciones, más tarifazos, más aumento de combustibles, menos salarios, menos jubilaciones. Hoy una enfermera corre toda la semana para llegar a fin de mes. En las ferias siempre nos encontramos con una jubilada que dice “vengo a vender porque no me alcanza", dijo.





21:35 Schiaretti: "Massa hablando de producción y empleo es un fetiche"

En su turno, Schiaretti apuntó contra el ministro de Economía. "Massa hablando de producción y empleo es un fetiche. Es el ministro que llevó a la inflación del 65 al 140%, el dólar estaba 150 pesos y ahora está 900 pesos en el paralelo. Tiene tantos tipos de cambio porque en el Banco Central no hay reservas. Está en menos diez, como en el chinchón", ironizó.



Schiaretti pidió "ayudar a las Pymes" y apuntó a la necesidad de atraer inversiones. Para eso pidió no solo bajar impuestos sino "estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y no atacar a los inversores, como hace el kirchnerismo".





21:50 La reunión entre Melconián y Massa, el dardo que lanzó Milei a Bullrich

El referente anarco capitalista le enrostró a su rival de Juntos por el Cambio por el acercamiento de su candidato a ministro de Economía, Carlos Melconián, con el actual titular de esa cartera y candidato presidencial.

"La Argentina tiene cepo y, en el fondo, es una fuente de corrupción. Es un subsidio cubierto para los importadores. Me sorprende el planteo de Bullrich, no por las bestialidades de Massa sino por el hecho de que su potencial ministro de Economía, Melconian, se junto con la señora Massa para que cuide la SIRA, es decir que cuide un tongo, la corrupción", dijo, y aludiendo al slogan cambiemita, remató: "¿Así quieren cambiar?".





21:54 Massa: "Javier, hasta acá llegaste"

"Javier, hasta acá llegaste. Dejá de faltarle el respeto a las mujeres porque me parece que más allá de que piensen distinto, tienen derecho a opinar distinto a vos", dijo Massa "en defensa" de Bregman.



"Muestra tu rasgo autoritario. Lo que plantea Milei es un mercado de trabajo donde las mujeres no tienen posibilidad de desarrollo, donde los más jóvenes tienen que ir al mercado precario. Donde volvemos a un régimen de esclavitud", continuó.





22:10 El tercer eje: desarrollo humano, vivienda y protección del medio ambiente

Luego de un breve receso, Sergio Massa inauguró las exposiciones respecto al eje desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente, propuesto por la ciudadanía y tildado de "histórico" por parte de los moderadores. En esta instancia, se agotaron todos los derechos a réplica por parte de los candidatos.



22:18 Bregman chicaneó a Milei por sus dichos: "Los sacó de Yahoo respuestas"

Después de la viralización de "gatito mimoso", la candidata del FIT volvió a arremeter contra su par libertario. En este caso, por su disertación sobre medio ambiente, considerando que Milei desestima la crisis climática y la tilda de "un invento del socialismo".



"Yo no entendí nada. Lo sacó de Yahoo! Respuestas. Lo que le fue tirando, lo dijo. La destrucción del planeta es una de las muestras más claras de la irracionalidad del sistema capitalista que Milei defiende. Él defiende la autonomía de las empresas para contaminar", dijo Bregman.





22.22 Schiaretti habló de "movilidad social ascendente" y apuntó contra el gobierno nacional

"El desarrollo humano no es otra cosa que la movilidad social ascendente. El derecho a la salud, educación, trabajo digno y vivienda propia. Todo lo contrario a la obscenidad del caso de Insaurralde o de Chocolate. Como también, contrario al 40 por ciento de pobres que trae el kirchnerismo y Massa”, dijo el gobernador cordobés al inicio de su exposición.



También denunció que "faltan créditos hipotecarios" y que las cuotas "nunca deberían ser superiores al 25 por ciento" de los ingresos de la familia. Sin embargo, no detalló cómo haría para lograrlo.







22.25 Bullrich dijo que Milei tiene "chorros" en la listas y éste le contestó "montonera asesina"

Bullrich intentó retomar la iniciativa para captar los votos de Milei. "¿Crees que vas a cambiar algo con tantos chorros dentro de tu lista?", le preguntó Bullrich, en alusión al eje de la narrativa del libertario contra la "casta política".



Milei, por su parte, le respondió duramente reivindicando una vez más la militancia política de Bullrich. "Vos también tenés gente dentro de tus listas que vienen de otros lados, no podes lavar tu pasado como montonera asesina. Pero nosotros que sólo gritamos y decimos cosas 'no podemos cambiar', no podemos tomar otra gente", contestó.



22.28 La mención de Massa a Hamas

Ante una pregunta de Milei, Sergio Massa dijo que en caso de ser presidente incluirá a la organización terrorista Hamas, responsable de los ataques en el sur de Israel, en la lista negra argentina del terrorismo internacional.





22:40 Massa tildó de "vulgar" a Bullrich y resaltó su "mala performance electoral"

El candidato del oficialismo cruzó a su homóloga de Juntos por el Cambio en medio de una discusión sobre evasión fiscal en la que le mencionó los "bolsos de López, los hoteles de Cristina y el yate de Insaurralde", y le preguntó irónicamente "cuándo va a dejar de afanar". "Ser vulgar no te va a hacer más popular. No alcanza con gritar para corregir la mala performance electoral", espetó Massa.



También recordó que la suba de las penas en los delitos de corrupción, impulsada desde su espacio político. "Sería bueno que votes la ley que nos permita saber quienes fugaron dinero a los Estados Unidos", cerró.





22:50 Milei habló de "marxismo cultural" para desestimar la agenda 2030

En el cierre del bloque previo al cierre del debate, Javier Milei respondió a las críticas por su presunto negacionismo en materia de medioambiente, en especial en referencia a la crisis climática provocada por la contaminación y su aporte a los gases del efecto invernadero.



Ante una pregunta de Schiaretti sobre los acuerdos de París y la agenda 2030, Milei apuntó: "No vamos a adherir a la agenda 2030, eso es marxismo cultural, a la decadencia". Además, dijo que su espacio "es el único que presentó una agenda energética que contiene todas las restricciones dignas que son aplicables en Europa".









El final del segundo debate presidencial constó de una alocución breve de cada uno de los candidatos. El primero en hablar fue Javier Milei, que apuntó contra sus rivales calificando de "pantomima irritante" al debate. "Los políticos que hace 40 años empobrecen a los argentinos se encuentran en TV abierta para explicar las soluciones de los problemas que ellos mismos causaron. Ninguno pidió perdón", disparó el libertario.



El candidato del oficialismo, Sergio Massa, volvió a hacer un llamado a la sociedad para "evitar ir a votar con bronca y odio", lo que implicaría un "salto al vacío" frente al "modelo de producción y desarrollo" que él propone. Si bien en general intentó diferenciarse de su paso por el actual gobierno, Massa apuntó que "estamos saliendo de una crisis, la peor en 20 años", en referencia a las constantes críticas de sus rivales, pero que "lo peor ya pasó".



La líder de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, leyó su discurso que se condijo con el eje de su campaña: polarizar con el kirchnerismo. "Soy una luchadora. Luché toda la vida contra los corruptos y poderosos que se creen dueño de todo, contra los que arruinaron a este país hermoso, los que abusaron del poder que tienen. A estos tipos nos los derrotás con discursos lindos sino siendo más fuertes que ellos", dijo.



La candidata del FIT, Myriam Bregman, se diferenció del resto y manifestó que en su espacio "no son sometidos ni cómplices". Destacó que se vienen tiempos difíciles y que no se saldrá con "salvadores individuales". "Esta lucha necesita que te involucres, a trabajadores, jóvenes y mujeres les pido eso, porque necesitamos enfrentar lo que viene, defender los derechos e ir por más", dijo, resaltando la "importancia de tener diputados y diputadas de izquierda en el Congreso que no se van a vender".



El gobernador cordobés Juan Schiaretti, del frente "Hacemos por nuestro país", cerró su participación en el segundo debate presidencial posicionándose como el candidato por fuera de la grieta. "No está escrito en ningun lado que estemos condenados al fracaso. Al fracaso nos llevaron el kirchnerismo y el macrismo", dijo.







El hecho fue registrado en horas de la noche del sábado en una localidad correntina. Un hombre está grave tras haber sido atacado con un cuchillo en una pelea con una mujer en la localidad de Gobernador Virasoro.

