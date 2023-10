Día Mundial de la Parálisis Cerebral Viernes, 6 de octubre de 2023

Los expertos definen como un grupo de trastornos permanentes del desarrollo del movimiento y de la postura, que causan limitaciones en la actividad y que son atribuidos a alteraciones no progresivas ocurridas en el desarrollo cerebral del feto.

La Fundación Caminos de Amor y Esperanza de la ciudad de Corrientes, se adhiere a la campaña de concientización por el Día Mundial de la Parálisis Cerebral que se recuerda cada 6 de octubre, decretado por la Organización Mundial.



En esta oportunidad y a través de un acto desarrollado este viernes en el Salón Verde de Casa de Gobierno, la Fundación conmemoró esta fecha dedicada a los pacientes con esta condición y a sus familias con el objetivo de visibilizar y reivindicar sus necesidades y darles el apoyo que necesitan.





Este año el lema a nivel mundial de la campaña de concientización para visibilizar la Parálisis Cerebral es “He Nacido para Vivir la Vida”, que se centra en la atención temprana, y en cómo debería ofrecerse a menores y familias desde el diagnóstico hasta la coordinación con el siguiente servicio. Las personas con parálisis cerebral requieren de apoyos humanos durante las 24 horas los 7 días de la semana, para así poder desarrollar su vida y participación.



Por ello, en este 2023 se pone en el foco en la atención temprana que comprende el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de entre 0 y 6 años, a sus familias y a su entorno. Además, tiene como objetivo responder lo antes posible a las necesidades que presentan menores con trastornos en su neurodesarrollo.



De ese modo, la atención temprana se convierte en un recurso esencial para la parálisis cerebral, que juega un papel fundamental en la vida de las familias con parálisis cerebral por su impacto en el presente y el futuro de los menores con grandes necesidades de apoyo.



Una atención temprana de calidad revertirá en el desarrollo de su autonomía, posibilitará su empoderamiento y garantizará su vida independiente, tanto en la infancia como en la edad adulta. De hecho, el primer paso de las familias cuando se fundaron las primeras asociaciones de parálisis cerebral en los años 70 y 80 fue la creación de este tipo de servicios para lograr que la infancia con parálisis cerebral recibiera la atención específica, acorde con sus necesidades de apoyo.



Testimonio de vida



En el transcurso del acto el momento emotivo se dio con el testimonio de vida ofrecido por el joven Alejo Pérez Esquivel, que nació con parálisis cerebral y hoy tiene 13 años. Es hijo de la titular la Fundación, Karina Pérez Esquivel y ante los presentes dijo: “Tengo 13 años, padezco parálisis cerebral, pero eso no me impide que haga muchas actividades, entre ellas el deporte. Hago natación adaptada y gané una medalla de plata en estilo espalda en los Juegos Nacionales Evita”.



“Me gusta mucho nadar y voy al Colegio Secundario Juan Domingo Perón”, expresó Alejo, quién para concluir afirmó que su objetivo es “poder estudiar para algún día ser abogado”, lo que dio pie un cerrado aplauso, con las emociones a flor de piel en los presentes.



Karina Pérez Esquivel



En tanto, Karina Pérez Esquivel, al dirigir sus palabras, subrayó que “acompañar a nuestros niños y jóvenes con discapacidad es fundamental” y destacó que su hijo, Alejo, es un ejemplo que la misma no lo condiciona para hacer su vida.



“Alejo ama nadar, actividad que fue posible gracias a la estimulación temprana, fundamental para poder mejorar su calidad de vida”, añadió Karina.



Continuando, Karina enfatizó que como “madre estoy orgullosa de haber forjado esta Fundación. Hay miles de Alejo que ni siquiera tienen un diagnóstico ni pueden acceder a la salud y pedimos que la sociedad nos acompañe para revertir esa situación”.



Para cerrar, Karina puso de relieve que “hoy estamos acá para celebrar la vida de cada uno de nuestros niños con discapacidad y trabajamos para que puedan vivir en una sociedad más inclusiva”.



¿Qué es la parálisis cerebral?



Los expertos definen la parálisis cerebral como un grupo de trastornos permanentes del desarrollo del movimiento y de la postura, que causan limitaciones en la actividad y que son atribuidos a alteraciones no progresivas ocurridas en el desarrollo cerebral del feto o del lactante. Es un trastorno que se da como resultado de una lesión en una parte del cerebro que no permite que las órdenes que éste envía lleguen correctamente, afectando el movimiento, tono muscular y postura, también puede provocar otras alteraciones sensoriales o perceptivas.





Participaron del acto, la presidenta y el secretario de la Fundación, Karina Pérez Esquivel y Hugo Gallardo, respectivamente, Claris Zvedeñiuk, profesional del Hospital Materno Neonatal Eloísa Torrent de Vidal, el vicepresidente de la Cruz Roja Argentina, Alberto Acuña, Silvana Gómez y Gerónimo Barboza, representantes del del Consejo Provincial del Discapacitado y la secretaria del Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social de la vicegobernación, Patricia Mc Cormack.