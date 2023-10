Sufre de Leucemia y la obra social no le entrega su medicamento Miércoles, 4 de octubre de 2023

Hace cuatro meses que no recibe el medicamento y le empeoró la salud, subieron mucho los glóbulos blancos. A consecuencia de las bajas defensas sufrió una neumonía y le tuvieron que internar en el Hospital Llano ya casi al borde del abismo.

Juan Ramón comentó que la obra social INCLUIR SALUD no es la primera vez que no le entregan los medicamentos, ya que tuvo que atravesar una situación parecida, pero en este caso la situación se torna desesperante por la cantidad de tiempo que transcurrió. Además remarcó que en su obras social le dicen que "los medicamentos están en Buenos Aires, pero de allá no les están mandando a ellos y no me cuentan el motivo". También comentó que el Dasatinib, que es el medicamento que debe tomar a diario, "acá, en Corrientes, cuesta un millón y medio de pesos".



Por su enfermedad, que es leucemia crónica, su sangre produce un desequilibrio de sus glóbulos y "necesito este medicamento porque lo que hace es que los glóbulos blancos y rojos estén normales" para que de esa forma poder llevar una vida digna.



Juan Ramón, nuevamente, resaltó que desde su obra social le dijeron que el jueves pasado iba a llegar su medicación, cosa que no ocurrió. "Mi familia se fue a Incluir Salud para retirar el medicamento y les dijeron que no llegó, nos habían dicho que sí iba a estar pero no apareció", detalló.



En este pedido desesperado por querer vivir, Juan Ramón resaltó que "lo único que quiero es mi medicamento, lo necesito, no tengo fuerza ni para caminar porque perdí la fuerza muscular".



Alegre volvió a resaltar que "hace cuatro meses no recibe sus medicamentos", a lo que replicamos para conocer cuánto tiempo puede vivir sin la asistencia de esta medicina para su tratamiento oncológico, a lo que aseveró que "todo depende de mi organismo, porque ahora tengo que conseguirlo como sea porque de eso depende mi vida".



Debido a que la obra social no le da una solución también decidieron entablar un pedido a las autoridades del Ministerio de Salud Pública de la Provincia para tratar de que se le pueda hacer llegar de una u otra manera el medicamento.



"Desde el Ministerio me dijeron que el pedido está hecho pero que no pueden hacer otra cosa que esperar desde Nación", expresó.



El asunto es que Juan Ramón necesita para esta semana su medicación porque a medida que pasa el tiempo su salud se deteriora cada vez más y un simple resfrío podría complicar aún más su cuadro clínico. Por lo que su pedido desesperado es para que desde su obra social agilicen los trámites para la llegada de su medicina porque de ella depende su vida.



Juan Ramón nos dejó su teléfono para que aquellas personas que puedan hacerlo colaboren económicamente con él, ya que el remedio se consigue en Corrientes pero su precio es elevadísimo, como se dijo en la nota, asciende al $1.500.000, monto que para una familia en la situación en la que vivimos es inalcanzable. Pueden contactar a Juan Ramón o sus familiares llamando al 3794-270148 o dirigiéndose a su hogar, 70 Viviendas, Sector 1, Casa 20, en el corazón del barrio Laguna Seca.



Esperamos que la respuesta no llegue tarde y que esta persona reciba este costoso medicamento y de esa manera mejorar su calidad de vida.