Grandes bandas llegan para el Taragüí Rock en Corrientes

Miércoles, 4 de octubre de 2023



Organizado por el Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura, se realizará la 13ª edición del festival de rock más importante de la región. El 14 y 15 de octubre el corsódromo Nolo Alias recibirá a grandes bandas nacionales y region



Entre las bandas visitantes llegan Catupecu Machu y La Kermesse Redonda con toda su historia y presente para repasar toda su trayectoria y hacer vibrar al público presente.



Catupecu Machu y toda la potencia



La gran banda argentina surgida en la década del 90´ con el primer disco “Dale” y una larga trayectoria de grandes éxitos tuvo su gran retorno en 2022. Anunció su regreso en el Festival Quilmes Rock donde el power trío se reinventó con un poderoso combo de dos baterías al mando de Abril Sosa y Juli Gondell, junto al multi instrumentista Charles Noguera y Fernando Ruíz Díaz, voz y guitarrista de la banda.



Catupecu Machu se presentó con una serie de shows íntimos el 24, 25 y 31 de agosto y el 1 de septiembre en Vórterix.



La Kermesse Redonda y la fiesta ricotera



De la mano de Los Decoradores -banda conformada por los históricos ex Redonditos de Ricota “Semilla” Bucciarelli, Sergio Dawi, Tito Fargo y Hernán Aramberri-, en el próximo Taragui Rock, La Kermesse encenderá la mística en el corsódromo Nolo Alias.



Luego del éxito en 2021/22, con presentaciones en diferentes ciudades de Argentina y Uruguay, incluyendo el Estadio Obras (CABA) con entradas agotadas y el Cosquín Rock entre otros; Los Decoradores continúan recorriendo el país con una experiencia musical que actualiza la mística y espíritu de una de las bandas más importantes de la historia de rock nacional.



La Kermesse Redonda no es sólo el reencuentro sobre los escenarios de una parte de los integrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sino un ritual que mantiene más viva que nunca una llama inextinguible que ya abrazó a varias generaciones, brindando un merecido homenaje al público redondo.



Podes adquirir las entradas online



Las entradas se pueden adquirir en las boleterías del Teatro Vera de lunes a viernes de 9 a 12:30 hs y tienen un costo de 4 mil pesos por día. También podes comprarlas vía online en https://weepas.ar/detalle-evento/TARAGUI%20ROCK.



Además, el Taragui Rock ofrecerá distintas opciones como patio de comidas, cervecero, feria de emprendedores, indumentaria, tatuajes y mucho más.



Como cada año, el festival aparece como una excelente opción para poder ir desde temprano y disfrutar de todas las bandas, tanto nacionales como locales, sumado a todos los atractivos que se ofrecen para aprovechar desde temprano y vivir dos hermosas jornadas en el corsódromo Nolo Alias.



El festival contará también con grandes artistas con Miguel Mateos, Cielo Razzo, Masacre, Asspera, C.R.O., Gardelino, Un Verano, Escorpia, sumado a las mejores bandas locales bandas de toda la provincia como La Murga, Lado 20, Hacha Leiva, The Pueblo, La Botica, Kairos, Olys Band, Northe Blues, Atropos, Mango Dub, Indoor En Lisboa, Agua Miel que completan una grilla atractiva que ofrece diferentes sonidos y ritmos para disfrutar durante toda la jornada.