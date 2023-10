Se perdió la competitividad del tipo de cambio ganada tras la devaluación

Miércoles, 4 de octubre de 2023



Tras la devaluación del peso, el Tipo de Cambio Real Multilateral había tocado su nivel más alto de los últimos dos años. Sin embargo, ya está un 2,2% inferior al último viernes en la previa de las PASO.



El tipo de cambio real multilateral (TCRM), índice que compara el peso argentino con las monedas de los principales socios comerciales del país, había tocado su mejor nivel de los últimos 2 años tras la devaluación decidida por el Banco Central luego de las PASO. Sin embargo, el pass through fue muy veloz y esa competitividad ya se perdió, de hecho, ante la aceleración de la inflación estamos en niveles peores a la previa de las Primarias.



El economista, Nery Persichini, en diálogo con Ámbito confirmó que el tipo de cambio real multilateral ya es un 2,2% inferior al vigente el viernes 11 de agosto el último día hábil antes de las PASO. "El índice, que es un proxy de la competitividad-precio de la economía, retrocedió 18,5% desde el pico del lunes 14. Aquel valor posdevaluación equivaldría a $429 de hoy", explicó.



Como si fuera poco, aclaró, "el deterioro del TCRM no solamente respondió a la aceleración de la inflación argentina en un contexto de tipo de cambio fijo", sino que "el proceso está tomando velocidad porque las monedas de las economías emergentes se están depreciando en un marco internacional muy adverso por la suba de tasas de interés. Esta dinámica de risk-off no colabora".



También en charla con este medio, el economista Salvador Vitelli coincidió en que el pasaje a precios y consecuentemente la inflación ya anularon cualquier efecto de mayor competitividad que se haya podido lograr con la devaluación. "En términos reales y de tipo de cambio estamos en niveles aún peores que en la previa de las PASO", confirmó y aclaró "en definitiva la devaluación duró un mes y medio".



"El atraso cambiario va a seguir estando porque la intención del Gobierno es mantener el tipo de cambio fijo. Se van a ir acumulando mayores desequilibrios, bajo la alfombra, y esto puede hacer que, en la medida que sigan manteniendo el tipo de cambio en estos niveles, lleguemos a las elecciones generales con un retraso fenomenal", añadió Vitelli.



Así, expresó el economista, si bien en términos históricos hemos tenido niveles de mayor retraso cambiario, los niveles son altos.



El mercado descuenta una nueva devaluación

El mercado de futuros también marca fuertes subas para noviembre y diciembre. "Descuentan un salto del tipo de cambio de más del 100%", explicó Vitelli. "Para volver a niveles competitivos de tipo de cambio, la devaluación va a tener que ser cada vez mayor y probablemente sea muy difícil que no vuelva a trasladarse a precios", cerró.



Si tomamos en cuenta los contratos de dólar futuro operados esta jornada en MATBA-Rofex, el tipo de cambio mayorista para diciembre se paga $705 con una suba diaria del 2,5%, mientras que para enero del 2024, opera en los $823 con un avance del 3,4%. A su vez, la proyección de la inflación de la consultora Econviews para diciembre la ubica en 14,7%, mientras que para enero en 19,7%.