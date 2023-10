Valdés reconoció a docentes correntinos innovadores Lunes, 2 de octubre de 2023

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este lunes el acto de entrega de reconocimiento a docentes destacados de la provincia, quienes trascendieron las aulas con prácticas pedagógicas de relevancia, con innovación tecnológica y acciones comunitarias.

“Es fundamental la voluntad y la pasión que le ponen, más allá de lo que reciban del Estado”, manifestó el mandatario. Los 29 docentes reconocidos representan a todos los que a lo largo y a lo ancho de la provincia se esfuerzan cada día para que la educación llegue a todos los estudiantes y que sea de calidad y para toda la vida.



El acto tuvo lugar en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno y acompañaron al mandatario, el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, la ministra de Educación, Práxedes López, ministros, secretarios y susbsecretarios del gabinete provincial, la presidente del Consejo General de Educación, Silvina Rollet, legisladores provinciales, miembros del gabinete de la cartera educativa, docentes destacados, familiares, demás autoridades y público en general.



“La educación masiva tiene que ser coronada con una educación de calidad”, manifestó Valdés, a la vez que sostuvo que “es fundamental la voluntad y la pasión que le ponen, más allá de lo que reciban del estado”, como herramientas digitales o infraestructura escolar, dirigiéndose a los docentes presentes.



El gobernador consideró que, desde la Provincia, “apuntamos a una revolución a partir del conocimiento digital”, por medio de las plataformas diseñadas, “para que todos tengamos el mismo contenido, revolucionando la forma de educar en la secundaria, y entrar también en la primaria”. “Salimos a generar en el ministerio de Educación nuestros contendidos, con nuestros docentes, con nuestra productora, en pos de una educación libre, para que los chicos puedan comprender el camino que van a tomar”, añadió el mandatario, ratificando “seguir apostando a la educación pública y gratuita”.



Por último, Valdés se dirigió a los docentes reconocidos en la oportunidad, expresándoles que, “sin el trabajo de ustedes, sería imposible que algunos chicos en el Interior, tengan un futuro diferente”. “Quiero destacar el trabajo de todos los docentes en nombre de ustedes, que nos alientan a seguir por este camino”, cerró el mismo.



Práxedes López



Al dirigir sus palabras, la ministra de Educación, Práxedes López, en primer lugar, saludó a todos los docentes y resaltó su trabajo diario, que en muchos casos trascienden las aulas y puso de relieve que Corrientes tiene el mejor índice de calidad educativa en jóvenes y adultos de la Argentina.



Seguidamente, la ministra destacó a los docentes que acompañaron a sus alumnos en las distintas Ferias de Ciencias, también en Tecnicar 2023, trabajando en equipo para “iluminar el talento y la creatividad de nuestros alumnos”, incentivándolos y alentándolos a participar en certámenes literarios, culturales, deportivos y otros.



“Cada uno de ustedes tiene un trabajo, una historia que merece ser reconocida, simbolizando a todos los docentes de la provincia”, enfatizó la titular de la cartera educativa, para luego remarcar que “un alumno que es motivado en el aula, sin dudas tiene un futuro mejor”.



Continuando, la ministra invitó a todos a seguir trabajando en pos de una escuela pública de calidad y finalizó afirmando que será posible gracias a “nuestros docentes correntinos, que ofrecen su compromiso y las ganas de seguir enseñando, quienes, a pesar de las dificultades, nunca bajan los brazos”.



Los docentes reconocidos



1-PATRICIA GUADALUPE LÓPEZ, Maestra de grado en la escuela N° 202 “José Luis Navajas” de Gobernador Virasoro. Destacada por su colaboración constante e incondicional, su compañerismo y comprensión, entre tantas otras cualidades. Es impulsora de varios proyectos tales como: olimpiadas de ortografía, olimpiadas de matemáticas, prensa y difusión, comisión de padres, docente guía de la cooperativa escolar “Los duendes de la suerte”, impulsó el encuentro de escuelas cooperativistas organizando certámenes de saberes resaltando siempre los valores cooperativos dentro y fuera de la institución escolar.



Patricia, es una docente que es respetada y querida no solo en la institución en que se desempeña sino también en otras instituciones educativas, sus aportes, ideas y proyectos la hacen una mujer reconocida en la zona.



2- MARÍA DE CARMEN PELEGRÍN, Docente de la Escuela Nº 956 “Ntra. Sra. De la Medalla Milagrosa” del Barrio Fray José de la Quintana de la Ciudad de Corrientes. Lleva a cabo proyectos interdisciplinarios con otros profesores, las familias, y la comunidad, cuidando las trayectorias escolares de sus estudiantes. Se destaca por haber participado en el proyecto “Hermanados por la Tradición” que ha llegado a la Instancia Nacional de Feria de Ciencias y Tecnologías. También ha puesto en práctica excelentes proyectos que han sido de un impacto muy positivo como ser; “Fortalecimiento en Lengua y Matemáticas”, “S.O.S. Educar sobre el Dengue”, “Todos contra el Bullying y el trabajo con las Emociones”, “Ajedrez en el aula para primer ciclo”, que llevó a cabo conjuntamente con la profesora de educación física, donde se trabajaron los valores, la empatía, el trabajo en equipo, entre otros.



3- KAREN ANDREA IRUPÉ ZARACHO ESCOBAR, Docente de la Escuela N° 423 “Supervisora Adela Cano de Lotero” de Paso de la Patria- Departamento de San Cosme. Es maestra de primer grado, trabaja en la Articulación con Nivel Inicial sobre el Fortalecimiento en Lengua de Primer Ciclo, siendo coordinadora comprometida en cada acción que en conjunto se realiza también en el Programa “Queremos Aprender”.



Demostró siempre su gran capacidad de lograr que sus alumnos jueguen y aprendan motivados; utiliza canciones, títeres, disfraces, y la tecnología para sus actividades.



Se destaca su gran cualidad profesional y su vocación de servicio.



4- MARÍA JOSÉ OJEDA, Maestra de la ESCUELA PRIMARIA N° 511 “PREFECTURA NAVAL ARGENTINA” de Goya. Comprometida con la trayectoria y con cada situación o realidad de sus alumnos. Pone especial atención a la expresión artística, viendo en ello una opción invaluable de comunicación. Incluye en sus proyectos la visita de referentes de las artes y la proyección de videos cuando no es posible la presencia de algunos exponentes.



Se encarga de que sus alumnos puedan tener el bienestar necesario para lograr los objetivos de su enseñanza.



Habilidosa para transformar cada lugar de la escuela: armar escenografías, frisos, coser almohadones o bolsilleros para la biblioteca, entre otras tantas acciones que llevan su sello basado en el servicio.



5- NANCY ITATI FLORES, es maestra de primer grado de la escuela Nº353 “Dr. Félix María Gómez” de la ciudad de Corrientes. Se destaca por su apertura a las diferentes propuestas educativas. Lleva adelante el proyecto de Robótica para aprender y jugar llamado “Se aprende jugando” con lo que inicia un camino hacia la programación desde lo cotidiano. Ofrece a través de él, un acercamiento a los diferentes contenidos transversales favoreciendo no solo el trabajo individual sino también en equipo y con la familia.



Este proyecto recibió una Mención Especial en la última instancia de la Feria Nacional de Arte, Ciencia y Tecnología 2023 realizada la semana pasada en TECNÓPOLIS, siendo estímulo para otros estudiantes y docentes.



6- GISELA BAEZ, Maestra de la Escuela N° 490 del Paraje Tacuaral del Departamento de General Paz. Se destaca su trayectoria como docente de escuela rural, por su impecable accionar pedagógico y administrativo y formar integralmente a sus estudiantes. Lleva adelante proyectos en defensa del medio ambiente. Fue parte, junto a otras instituciones educativas del proyecto “Cuidemos el agua, el aire y la tierra”. Logró acercar a los padres a la comunidad educativa e incentivar a los estudiantes mediante prácticas como salidas de campo, uso de los recursos tecnológicos tales como videos, audios, podscast, tik tok, entrevistas y otros.



7- SADAM AGUSTÍN CÁCERES, Maestro de la Escuela N° 152 de Colonia Unión de Gobernador Virasoro. Se destaca por encontrar formas creativas de enseñar en el contexto rural implementando métodos pedagógicos innovadores e involucrando activamente a la comunidad fomentando la colaboración entre padres, líderes locales y otros actores. Mediante su participación en el proyecto “Niños herboristas” logró que los estudiantes y sus familias conozcan y valoren las costumbres ancestrales promocionando el cuidado, respeto y correcto uso de las hierbas medicinales. Bregó para que la Institución educativa se constituyera en un lugar de reservorio que garantice la existencia y continuidad de diversas hierbas de la zona.



8- JUAN PARED, Maestro de la Escuela Nº 173 del Paraje Paso Aguirre de Mburucuyá. Se destaca su labor en escuelas rurales, por su trabajo en defensa del medio ambiente concientizando a los estudiantes de la importancia de la conservación de especies autóctonas. Trabajó con National Geographic descubriendo gran cantidad de plantas carnívoras en el parque nacional Murucuyá, en esta acción involucró a los estudiantes y toda la comunidad educativa y otras instituciones de la zona. Además, participó junto a otras instituciones del proyecto “de colores Jakarú porá” que consiste en concientizar a los estudiantes y sus familias de la importancia de una buena alimentación para crecer sanos, bregando por una producción propia de hortalizas, verduras y frutas para poder lograrlo.



9- ALICIA PASETTO, maestra de la Escuela Nº 470 “General Manuel Belgrano” del Paraje Tacuaritas, departamento de San Roque. Por su destacada participación en defensa del medio ambiente, involucrando significativamente a estudiantes, tutores y otros actores como bomberos de la localidad, torristas y especialistas ambientales quienes se acercaron a la institución brindando información sumamente valiosa. Junto a la escuela Nº227 participó del proyecto “Contra las llamas” que consistió en concientizar acerca del uso responsable del fuego y los peligros que conlleva la quema de pastizales. Las familias participaron activamente ya que es una temática que les afecta en forma directa.



10- RUBÉN DARÍO RODRÍGUEZ, Docente de la Escuela N° 419 “Escuela Río Iguazú” de la Isla Apipé Grande. Desde el año 2.006 trabaja en la isla Apipé Grande, primeramente, en la Escuela N° 213 del paraje Monte Grande y luego en Escuela N° 419.



Es autor y co-autor de 6 libros sobre efemérides educativas y culturales publicados en la plataforma Amazon en el año 2.022 y 2023, las que también ha puesto a disposición del Ministerio de Educación de forma gratuita, para compartir entre todas las escuelas correntinas, especialmente a las de zonas rurales.



Entre sus obras se encuentra “EL NÉCTAR DE LA MEMORIA: La poesía”, una obra que hace tributo a la vida, a través del cual se intenta reflejar algunos retazos de la vida de los isleños, hijos del gran Paraná.



11- CLAUDIA CAROLINA ROMERO ESCOBAR, Maestra de la Escuela N° 419 “Escuela Río Iguazú” de Isla Apipé Grande. Anteriormente trabajó en Escuela N° 752 “Prefectura Naval Argentina” del paraje Vizcaíno, territorio insular de Apipé Grande, en el límite extremo con la República del Paraguay.



Claudia es co-autora y prologuista de 6 libros publicados en la plataforma AMAZON en el año 2.022 y 2023. Estas publicaciones presentan en forma de rimas, algunas curiosidades de los tiempos en el que sucedieron ciertos hechos de interés histórico como así también datos relevantes y alusivos a las fechas que forman parte de las efemérides escolares.



12- JIMENA ANTONIA GÓMEZ, Maestra de taller de computación de Escuela Nº 241 “Padre Julián Zini” y del Colegio Secundario del Paraje La Florida, de Ituzaingó. Se desempeña en escuelas rurales donde desarrolla contenidos relacionados con programación y robótica con Q-scout robot, realidad aumentada, pilas bloques, scratch y scratch junior. A ella le encanta el desafío de poder llevar el pensamiento computacional al campo.



13- RAMÓN LEONARDO AMARILLA, Profesor de BIOLOGIA de la Escuela Normal “Juan García de Cossio” en San Roque y Licenciado en la Enseñanza de las Ciencias Experimentales. Impulsó la creación del Museo Escolar de Ciencias Naturales “José Bechara”, en la Escuela Normal “Juan García de Cossio” en San Roque, y desde 2009 el proyecto no para de crecer.



A través del museo escolar se buscan las herramientas didácticas que acerquen a niños y jóvenes a conocer la naturaleza de una manera distinta. Desde allí se promueve el trabajo colectivo entre las instituciones escolares, la universidad y diversos institutos científicos del país. La participación de botánicos, zoólogos, paleontólogos y técnicos especializados en colecciones científicas garantiza no sólo la ejecución del proyecto sino también la diversidad de objetos y materiales a coleccionar.



14- OMAR AGUIRRE, Profesor de la Escuela Técnica “Bernardino Rivadavia” de la ciudad de Corrientes. Responsable del proyecto la “LA TÉCNICA TE INCLUYE”, que consiste en la construcción de un Triciclo eléctrico inclusivo con sistema auxiliar mecánico y lo lleva adelante con los estudiantes del Ciclo Superior de la Escuela Técnica “Bernardino Rivadavia, con el fin de posibilitar un vehículo adaptado a las necesidades fundamentalmente de niños con discapacidades para el uso en actividades recreativas de paseo y sus acompañantes, capaz de brindar el mayor confort, seguridad y un fácil manejo.



El mencionado proyecto se presentó en la decimoctava edición del Concurso Nacional de Innovaciones (INNOVAR) los días 28, 29 y 30 de septiembre en el Centro Cultural de la Ciencia.



15- OSCAR ALEJANDRO SURT, Docente de la Escuela Agrotécnica “José Maria Malfussi” de Alvear, e Ingeniero agrónomo. Se destaca por estar cargo del proyecto "Freatímetro", que lo llevan adelante con el Profesor Juan Manuel Elizalde y sus alumnos. Se centra en la creación de un dispositivo multifuncional diseñado para medir y monitorear diversas variables cruciales en la producción agropecuaria. El dispositivo se alimenta mediante energía solar, lo que lo convierte en una solución eficiente y sostenible. Tiene como finalidad la recolección y análisis de datos relevantes para la producción agrícola y la gestión sostenible del medio ambiente. El proyecto incorpora elementos avanzados como la inteligencia artificial en la aplicación de procesamiento de datos. El proyecto "Freatímetro" es un ejemplo de cómo la educación puede unir la tecnología, la agricultura y la prevención de riesgos en un solo proyecto. La combinación de tecnologías emergentes, habilidades técnicas y el enfoque en la innovación transforma la educación y promueve una producción agrícola más resiliente y sostenible.



16- JUAN MANUEL ELIZALDE, Profesor de Informática en la Escuela Agrotécnica “José María Malfussi” de Alvear. Participa del proyecto "Freatímetro", el cual está equipado con sensores que miden napas freáticas, humedad y temperatura ambiental, presión atmosférica, temperatura del agua de la napa, humedad del suelo, pH del agua, rayos UV, y cuenta con un sensor de humo y flama. Además, incorpora elementos avanzados como la inteligencia artificial en la aplicación de procesamiento de datos. Esta Inteligencia Artificial analiza la información recolectada y genera recomendaciones y alertas basadas en los datos, empoderando a los agricultores con información precisa para tomar decisiones oportunas.



17- CLAUDIA ALEJANDRA MAGALI INSAURRALDE, Profesora de Biología de Escuela Normal “Dr. Juan Pujol” de la ciudad de Corrientes. A lo largo de su carrera docente promovió en los Estudiantes de Nivel Secundario el amor por la ciencia y la investigación, impactando positivamente en los alumnos, quienes lograron destacarse en Ferias de Ciencias a nivel provincial y nacional. Supo guiar a sus alumnos hacia estudios superiores orientados a las ciencias naturales, la medicina, bioquímica, entre otros.



Es Promotora y organizadora de los congresos de investigación científica de estudiantes de escuelas secundarias. También a lo largo de su trayectoria docente llevó adelante proyectos para fomentar entre los estudiantes valores como la solidaridad, compañerismo y el trabajo en equipo.



18- OFELIA MAGDALENA ARMÚA, Profesora de la Escuela Técnica “Fray Luis Beltrán” de la ciudad de Corrientes, e Ingeniera Química. Desarrolla con sus alumnos un Proyecto de generación de Biodiesel a partir de desechos como el aceite usado de cocina. Por medio de la experimentación ha podido demostrar que es posible obtener un biodiesel de calidad que puede ser usado para reemplazar el combustible de motores diésel. El co-producto obtenido es glicerina. De esta manera se logra que el aceite utilizado en la cocina sea un desecho reciclable y transformable.



19- GLADIS NÚÑEZ FARIÑA, Profesora del “Colegio Secundario en Itatí” del Paraje Fray Luis Bolaños de Itatí. Viene desarrollando hace varios años acciones vinculadas a la Educación Ambiental como tema transversal. Específicamente lleva adelante el Proyecto “Raíces Nuestras”, con los estudiantes de la Modalidad "Educación Ambiental”. Luego de investigar y reconocer los árboles nativos del pueblo intenta fomentar el cuidado de los mismos brindando información a la población a través de la difusión por diversos medios: carteles con Códigos QR, entrega de folletos, videos y programas radiales; con el fin de concientizar sobre el valor ambiental y sobre todo la identidad cultural que los mismos tienen en nuestra Provincia.



El Proyecto “Raíces Nuestras” recibió una Mención Destacada en la última instancia de la Feria Nacional de Arte, Ciencia y Tecnología 2023 realizada la semana pasada en TECNÓPOLIS.



20- OLEGARIO NICOLÁS SUAREZ, Profesor del Plan FinEs en sede 41 de Manuel Derqui. Empedrado. Es Profesor de Educación Secundaria en Lengua y Literatura. Hace más de 4 años trabaja en forma voluntaria en el comedor Caritas Felices, ubicado a orillas del Rio Paraná, enseñando a leer y a escribir a los niños como a los adultos que asisten al mismo. Realiza un importante trabajo comunitario llevando educación en un ámbito extra escolar.



21- CLARA EMILCE VÁZQUEZ, Profesora de Matemática del Centro de Educación Secundaria para Adultos N° 8 de la ciudad de Corrientes. Se destaca por el elevado compromiso y accionar hacia la institución educativa. Contribuye al sostenimiento de las trayectorias escolares, favoreciendo que las estudiantes madres ingresantes al Módulo 1 puedan estudiar; facilitando materiales didácticos a los hijos de las alumnas, asegurando que estos permanezcan en los cursos y estén ocupados, y así sus madres puedan lograr trayectorias exitosas, cuidando así la permanencia, lo que asegura la continuidad y terminalidad de sus estudiantes.



22- TERESITA MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ AZCOAGA, Profesora de la Escuela Técnica “Fray Luis Beltrán” de la ciudad de Corrientes. Lleva adelante con sus alumnos varios proyectos, algunos de ellos con reconocimiento internacional. Los más reconocidos son el Proyecto Piladrillos, consiste en el reciclado de pilas usadas neutralizada con las cuales se realizan ladrillos y adoquines de cemento.



Proyecto Beltrapeg: Consiste en reciclar el telgopor, logrando a través de un proceso químico, convertirlo en Pegamento.



Proyecto Sireb: Sistema de registro escolar beltraniano, consiste en la creación de un sistema de registro de personas dentro de la institución, ideada inicialmente para la asistencia de alumnos pudiéndose el sistema adecuar para cualquier tipo de circunstancia en otras instituciones.



23- OLGA BEATRIZ OCAMPO, Bibliotecaria en Contexto de Encierro, de la UNIDAD PENAL Nº1 de Corrientes. Ingresó como Bibliotecaria en el año 2009 bajo el programa “Bibliotecas Abiertas”. Diariamente se ocupa de brindar diferentes propuestas tales como talleres artísticos, musicales y de lectoescritura, como posibles caminos de libertad.



Durante su larga trayectoria lleva presentados en la Feria Provincial del Libro 6 publicaciones de libros realizados por los estudiantes internos que concurren a la Biblioteca.



Estamos convencidos de que habitar estos espacios, permiten un acercamiento gradual hacia la recomposición del lazo del individuo con la sociedad, incrementando sus posibilidades de inclusión a la hora de recuperar la libertad. Olga es una actora incansable en esta misión.



24- MACARENA ITATI RODRIGUEZ, Profesora de Lengua y Literatura del Colegio Secundario “Colonia El Caimán” de San Miguel. Se destaca por revalorizar mediante la literatura el rol de la mujer, creando ambientes para que sus estudiantes conozcan la influencia femenina en las diferentes corrientes literarias, como también en la cultura guaraní.



Promovió la producción de textos a través del proyecto KUÑA YMAGUARE HA KUÑA KOAGAGUA. MUJERES ANTES Y AHORA, que lleva adelante con la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, y recibió una Mención Especial en la última instancia de la Feria Nacional de Arte, Ciencia y Tecnología 2023 realizada la semana pasada en TECNÓPOLIS.



25- SEBASTIÁN OSCAR LENCINAS, Profesor de la EFA ÑANDE SY LA ITATI de Esquina.



Se destaca su profesionalismo y dedicación llevando adelante con sus alumnos, el Proyecto Vivero Hidropónico. Permite contar con un espacio productivo en el que se puedan trabajar con tecnologías innovadoras, haciéndose eco de los nuevos desafíos en el sector de la producción de alimentos. A su vez ayuda a despertar entusiasmo y motivación en los alumnos para trabajar con nuevas tecnologías, realizar investigación y valorizar el cuidado del medio ambiente.



Además del impacto dentro de la institución también tuvo muy buena repercusión dentro de la comunidad ya que al ser algo novedoso despertó el interés de padres y vecinos en general.



26- LEIZA JENNIFERD CATHERINE ARAUJO, Docente del Área de Ciencias Sociales y Naturales del Servicio de Escolaridad Primaria del “Centro del Niño Especial” de Corrientes. Es Profesora en Educación Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual y Especialista en Estimulación Temprana. Se destaca por su desempeño profesional en la Comunidad Educativa por ser Mediadora, Inspiradora, Innovadora y Resolutiva.



Lleva adelante el proyecto Auto Robot Pintor 2023 que recibió una mención especial en la última instancia de la Feria Nacional de Arte, Ciencia y Tecnología 2023 realizada en TECNÓPOLIS.



Este proyecto que surge con motivo de incorporar juegos y juguetes en la hora de los recreos. Consiste en la Creación de un auto pequeño con materiales reciclados y un circuito eléctrico básico, que funciona con un interruptor y que, además, de utilizarse como un juguete también sirve como expresión artística ya que al pintar sus ruedas va desplegando diferentes trazos de colores sobre un papel. Además, participó del PROYECTO DEL PROGRAMA PIMA “Manual Práctico del Programa de Inteligencias Múltiples Adaptado y los Gabinetes Rotativos” (publicado Editorial Dunken) y multipremiado internacionalmente.



27- GERARDO ANTONIO BOGADO, Profesor de Matemática y Cosmografía del Instituto Superior de Formación Docente “Juan García de Cossio” de San Roque, y Licenciado en didáctica de la matemática. Se desempeña hace 25 años ininterrumpidos en el nivel superior. Ha ejercido cargos de gestión y de docencia en formación docente inicial, como catedrático, en investigación educativa y desarrollo profesional docente. Ha realizado brillantes contribuciones al campo didáctico-pedagógico, de producción y construcción de conocimientos.



Se destaca en Innovación educativa, siendo actualmente Cofundador del Instituto Geogebra Corrientes (único en la provincia), desde el cual, en articulación con el ISFD “Juan G. de Cossio” genera recursos didácticos, interactivos y dinámicos para la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática. Autor del trabajo de Investigación: Desempeños de comprensión respecto al concepto de pendiente de la recta: análisis de una secuencia mediada con Geogebra, presentado en la Convocatoria INFoD 2023. Es Autor de numerosos cursos de desarrollo profesional centrados en demostraciones visuales con Geogebra y el diseño de situaciones didácticas con ese recurso.



28- LILIANA EDID MARTÍNEZ, Profesora del Instituto Superior de Formación Docente “Virasoro”. Profesora en Ciencias de la Educación, desde el inicio de su carrera ha sido apasionada por su profesión, enfocándose en el acompañamiento, desarrollo y crecimiento de sus estudiantes para que puedan mejorar su habilidades y conocimientos. Promueve un ambiente de respeto, inclusión y confianza en el aula, fomentando la participación activa de todos sus estudiantes, formando ciudadanos responsables, críticos y comprometidos con la sociedad. Con sus colegas, es una profesional que comparte sus conocimientos y experiencias, siendo una referente institucional válida.



29- ARIEL MARCELO TUZINKIEVICZ, Docente del Instituto Superior de Formación Docente “San Miguel”. Profesor Universitario, Ingeniero Agrónomo y Magister en Ciencias Forestales. Sus métodos pedagógicos son ejemplares, promoviendo la participación activa y el compromiso de los estudiantes en su aprendizaje. Las actividades extracurriculares y los trabajos de campo que lidera reflejan su dedicación y su deseo de proporcionar experiencias enriquecedoras más allá del aula.



Ha colaborado en iniciativas interinstitucionales, trabajando en conjunto con los alumnos para llevar a cabo proyectos benéficos y encontrar soluciones para financiar actividades educativas, tales como viajes de estudio a ERAGIA e INTA. Además, se implica en la educación ambiental a través de propuestas relacionadas con el cultivo y la distribución de árboles autóctonos.



