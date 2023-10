La plata vale cada vez menos y vuelve un aumento al PAN

Lunes, 2 de octubre de 2023



El aumento será del 5 %, aunque algunos comercios del rubro podrían aplicar un porcentaje mayor. Buscan recuperar rentabilidad ante el encarecimiento de insumos básicos

como la harina, la margarina y derivados.



A menos de dos semanas del último incremento, las panaderías alistan una nueva suba de precios debido a los fuertes aumentos que vienen teniendo las materias primas. Es así que a partir de hoy muchos comercios del rubro retocarán sus listados en un 5 %, aunque en algunos casos aseguran que podría llegar a ser un porcentaje mayor.



Esta suba se da antes de que comience a regir el nuevo precio de la harina subsidiada, aunque, en realidad, este producto casi no llega a Corrientes y estiman que en la ciudad solamente un 10 % de las panaderías acceden a ese precio diferencial que acuerda el Gobierno nacional con el molino.



En Corrientes, el kilo de pan más económico cuesta alrededor de $ 500, aunque en general en los kioscos y otros comercios se consigue a más de $ 700. Se espera además que, tras este ajuste, haya otro más para mediados de mes.



El objetivo de los panaderos es poder recuperar rentabilidad luego de las fuertes subas que hubo especialmente en agosto, después de las PASO y con la devaluación que aplicó el Gobierno nacional.



Insumos

En las últimas semanas, otro de los insumos que tuvo un importante incremento fue la margarina y derivados, por lo que la suba del pan vendrá acompañada por el ajuste de precios de productos de la panadería como facturas, bizcochos y masas.



El chipá es otro de los productos que también aumentó en un porcentaje alto, pero es uno de los pocos, señalaron, cuya demanda no decayó de manera notoria. El pan, en tanto, se compra cada vez menos por kilo y se impone que los clientes pidan por determinado monto de dinero, señalaron.



Retoques

"Nosotros tratamos de retocar lo menos posible, la última vez subimos solo $ 40 el kilo de pan común, pero en realidad la suba debería haber sido mayor", contó el referente del sector, Enzo Arriola, en diálogo con República de Corrientes.



Señaló además que, "con suerte, una de cada diez panaderías de la ciudad recibe la harina subsidiada", señalando que el control del precio de esta materia prima por parte de la Nación casi no tiene impacto a nivel local.



El Gobierno nacional llegó a un acuerdo con los panaderos para que el precio del pan se mantenga hasta el 31 de octubre, pero desde el sector compararon la medida con los programas como Precios Cuidados y similares, cuya injerencia es mínima en el mercado y alcanzan solo a algunos comercios, especialmente a los de Buenos Aires.