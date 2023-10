Octubre llega con cinco nuevos aumentos Lunes, 2 de octubre de 2023

Impactarán en las tarifas de servicios como Internet, telefonía y TV por cable, en alquileres y empleados de casas particulares. Aunque hay congelamientos pactados, no se descarta que, tras las elecciones del 22, haya más incrementos.

Entre los sectores de la economía hogareña que experimentarán subas están los alquileres.



Tomando como base el Índice para Contratos de Locación (ICL), el aumento para los contratos que se actualizan a fecha de 1 de octubre de 2023 es del 115,3 %. Tal porcentaje es mayor que el 113 % de septiembre y permanece en los tres dígitos.



También se aumentará el salario para empleados domésticos, ya que la Comisión de Trabajadoras y Trabajadores de Casas Particulares resolvió aumentar la remuneración mínima del personal para el período octubre-diciembre en un 34 %. Será de un 12 % en octubre, otro 12 % en noviembre y un 10 % en diciembre, sobre los básicos de septiembre y no es acumulativo.



Por otro lado, el Gobierno nacional autorizó aumentos mensuales de las tarifas de la televisión paga, de telefonía y de Internet desde mayo hasta diciembre de 2023 del 4,5 %.



En lo que respecta a servicios de streaming, la plataforma Amazon Prime decidió subir los precios en este mes. Se trata del tercer aumento del año: el primero sucedió en marzo, el segundo en junio. Sin embargo, el costo de las plataformas subió durante septiembre debido principalmente al aumento del dólar.



Poselecciones

Si bien la cartera Económica anunció un acuerdo con petroleras para que no haya aumentos hasta el 31 de octubre inclusive en el precio de los combustibles, es incierto lo que pueda ocurrir luego de las elecciones del 22.



En cuanto a las prepagas de salud, hasta diciembre se acordó mantener sin aumentos para grupos familiares con ingresos no superiores a $ 2 millones brutos mensuales y en la medida que declaren no poseer la capacidad económica para hacer frente a la cuota.



Remuneraciones

Los ingresos familiares son otro de los desafíos a afrontar y así paliar las pérdidas por la inflación imparable. En un mes en el que se espera volatilidad cambiaria debido a los comicios, los salarios contarán con la segunda parte del bono para trabajadores registrados, mejora por impuesto a las ganancias y aumentos paritarios.



Empleados bancarios, de comercio (dentro de este sector, aparte se acordó una suba en trabajadores de empresas de viajes y turismo), de maestranza, de gomerías, de neumáticos, rurales, así como agentes de la administración pública nacional, de la sanidad nacional, farmacéuticos y bioquímicos, de seguro, de industria alimenticia y ferroviarios, son algunos de los sectores que lograron acordar mejora salarial que se producirá en octubre.