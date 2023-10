Schiaretti defendó al interior y cuestionó privilegio del AMBA

Lunes, 2 de octubre de 2023



El gobernador de Córdoba y candidato a presidente de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, criticó este domingo los "privilegios del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires)" y el interior tiene que pagarlos, sin recibir igualdad.



El gobernador de Córdoba y candidato a presidente de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, criticó este domingo los "privilegios del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires)", prometió "equilibrio fiscal" en caso de llegar a la primera magistratura y acusó a Juntos por el Cambio (JxC) y a Unión por la Patria (UxP) de "destruir la economía".



Schiaretti cruzó a los candidatos de UxP, Sergio Massa, y de JxC, Patricia Bullrich, y sostuvo que "los dos últimos gobiernos destruyeron la economía. El hilo conductor fue el déficit fiscal. Siempre gastan más de lo que tienen". Luego, el gobernador, indicó que "no es necesario un ajuste".



"Hay que terminar con los subsidios que benefician al AMBA, el déficit público y la evasión impositiva, que es la más grande de Latinoamérica", enfatizó el candidato.



Remarcó que es necesario "tener un Banco Central que no financie al gobierno. El Banco Central lo debe conducir la oposición y con un tipo de cambio libre y competitivo".



"Si tenemos cero déficit fiscal, vamos a generar confianza y a reducir la inflación", aseveró el mandatario cordobés.



Sobre la propuesta educativa, el mandatario resaltó la política que llevó adelante en Córdoba, sostuvo que "la repitencia es del 6%" y enfatizó que el salario docente "es el más alto del país".



"La educación es la que hace libre a las personas y la que promueva la ascensión social. Hay que garantizar la educación libre y gratuita", aseveró.



A la vez, destacó la implementación del "boleto e Internet" gratuito para los estudiantes.



Luego, en el bloque de derechos humanos, indicó que "son un patrimonio de los argentinos" y recordó que fue víctima de un atentado durante la dictadura.



"Los derechos humanos son un patrimonio de los argentinos y no pueden ser utilizados por un partido político. Yo fui dirigente político durante el Cordobazo (la rebelión social contra la dictadura de Juan Carlos Onganía). Yo recuerdo que fui víctima de un atentado por grupos paramilitares y me tuve que ir del país durante la dictadura", recordó.



"La sociedad argentina dio un paso para defender los derechos humanos contra la dictadura genocida. Ese valor es clave. Es necesario de apuntar hacia adelante y eso es lo que nos va a dar seguridad jurídica para avanzar", dijo.



Luego el contador apuntó contra Bullrich sobre los espionajes a dirigentes políticos opositores.



"Nosotros no vamos a espiar a los opositores como hizo el gobierno de (Mauricio) Macri. Eso no lo vamos a hacer nosotros", dijo el mandatario.



También criticó la política de subsidios del gobierno nacional y enfatizó que es necesario "terminar con los privilegios" del AMBA. "Los subsidios del transporte se los llevaron ambos (a la sección metropolitana) y los pagan el resto del país".



Además Schiaretti resaltó que "es mentira que estamos condenados al fracaso. Es mentira que estamos condenados a la inflación. Es mentira que estemos condenados a ser gobernados por la grieta".



"Los candidatos de la grieta fracasaron. Yo ofrezco mi experiencia de gobierno", concluyó.