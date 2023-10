Milei negó a los 30 mil desaparecidos en la dictadura Lunes, 2 de octubre de 2023

Durante la temática de Derechos Humanos Milei aseveró que los detenidos-desaparecidos por la última dictadura cívico militar "no fueron 30.000" sino "8.753" y que durante los años 70 "hubo una guerra".

Con la mayor parte de sus intervenciones leídas, el candidato de La Libertad Avanza ratificó sus propuestas de dolarización de la economía, el cierre del Banco Central y la entrega de vouchers educativos.



El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, declaró este domingo que "no fueron 30.000" los desaparecidos por la última dictadura cívico militar, opinó que la Argentina "está en decadencia por culpa de la casta política" y sostuvo que si continúa en ese camino "en 50 años" será "la villa miseria más grande del mundo", en el marco del primer debate presidencial obligatorio que se realizó esta noche en Santiago del Estero.



En sus intervenciones, la mayor parte leídas, Milei ratificó sus propuestas de dolarización de la economía, el cierre del Banco Central (BCRA) y la entrega de vouchers educativos, aunque también aseveró que los detenidos-desaparecidos por la última dictadura cívico militar "no fueron 30.000" sino "8.753" y que durante los años 70 "hubo una guerra" en la que "las fuerzas del Estado cometieron excesos y los terroristas de Montoneros y ERP mataron gente".



"Argentina está en decadencia y si seguimos así, por culpa de esta casta política, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo", expresó Milei durante el primer debate obligatorio, de los dos estipulados por ley, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Provincial Fórum, con sede en la capital santiagueña y organización a cargo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.



En ese marco, Milei y el resto de los candidatos presidenciales disertaron sobre tres ejes temáticos: economía, educación y derechos humanos.